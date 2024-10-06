马斯克首次为特朗普竞选公开站台

特朗普遇刺未遂事件发生后，马斯克开始公开支持特朗普。本周六，马斯克在宾州首次公开亮相，称只有特朗普赢得选举才能保住美国的民主。

（德国之声中文网）离美国总统大选还剩下一个月的时间，共和党候选人特朗普再次来到宾夕法尼亚州小镇巴特勒举行竞选活动。正是这个地方，今年7月特朗普发表竞选演说时遭遇未遂刺杀。

周六（10月5日）特朗普在数万名支持者面前邀请特斯拉CEO马斯克登台。这是马斯克自7月13日宣布支持特朗普以来，首次公开为特朗普站台并发表讲话。马斯克表示，"一个人的真正品格体现在他面对攻击的时候"，并称本次总统选举是"我们一生中最重要的选举"，一场"必须打赢的战斗"。

马斯克鼓动说，"另一方想剥夺你们的言论自由，他们想剥夺你们持枪的权利"，他还补充道，"他们想剥夺你们的投票权。为维护宪法，特朗普总统必须在大选中获胜；他必须赢得选举才能保住美国的民主。"

马斯克呼吁支持者积极参选，"不论你认识或不认识的人，拽着他们去登记投票。如果他们不去投票，这回可能就是最后一次选举了。这是我的预测。"

集会结束后，马斯克的X账号上换了头像，戴上了演说时的印有"Make America Great Again"的黑色帽子，他发文警告，如果特朗普不赢得选举，美国的政治版图会发生变化。他写道："民主党将让大量非法移民合法化，导致再也不会有摇摆州的存在。美国将变成一个一党制的社会主义国家，就像加利福尼亚的情况一样，他们刚刚把要求选民提供身份证的规定取消了。"

宾夕法尼亚州对于11月5日的总统胜选至关重要。该州是一个没有固定政治倾向的摇摆州，拥有19名选举人，因此竞争的双方都在该州投入大量资源。根据《纽约时报》公布的数据，卡马拉·哈里斯目前在宾州占有的微弱优势低于百分之一。

(综合报道)

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