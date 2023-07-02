 马斯克限制用户推文浏览量：我担心你们沉迷 | 科技环境 | DW | 02.07.2023

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科技环境

马斯克限制用户推文浏览量：我担心你们沉迷

去年收购了推特的马斯克对于该社交媒体的改革仍在进行中。他最新宣布要限制用户每日的推文浏览量，以避免使用人工智能模型的公司对推特的“数据搜刮和系统操纵”。他还表示，该限制也是为了避免大家在推特世界中沉迷。

这位推特老板劝诫用户不要过度沉迷于推特

这位推特老板劝诫用户不要过度沉迷于推特

（德国之声中文网）推特的所有者马斯克（Elon Musk）限制了大多数用户每天可以查看的推文数量。

周五，马斯克宣布，如果没有推特账户，就不能再阅读推文。马斯克当时表示，使用人工智能模型的公司们正在搜刮大量推特数据，造成了网站流量问题。他说：“几百家机构（也许更多）正在极其积极地搜刮推特数据，以至于影响到了那些真正用户的体验。”

在周六的一条推文中，马斯克说，“为了解决极端水平的数据搜刮和系统操纵问题，我们采取了以下临时限制：认证帐户每天只能阅读6000个帖子，未认证的帐户每天能看600个帖子；新的未认证的帐户每天能看300个帖子。”

在这条推文评论区，马斯克还写道：“你从睡梦中醒来，远离手机，去看看你的家人和朋友。”

他也在另一条推文中表示，设置浏览量限制的原因是“我们都是推特上瘾者，我们需要到外面的世界去”，他还说，“我在这里为世界做了一件好事。”

大量用户不满 马斯克很快提高阅读上限

在周六，成千上万用户抱怨无法访问推特。许多用户批评了这一举措，也出现#Goodbye Twitter （#再见，推特）、#RipTwitter （#安息吧，推特）等热门标签。

一些用户表示，如果限制持续，他们将放弃使用推特，转而使用其他社交媒体。

对此，马斯克似乎很快做出了反应。在宣布最初限制后仅几小时，马斯克又发推特称，如今针对三类用户的上限被提高至8000、800和400；很快，他又再次将上限提高至10000，5000和500个帖子。

马斯克在去年10月以约440亿美元收购了推特，此后推出了订阅用户服务（蓝勾认证）。根据推特网站说明，蓝勾人认证（Twitter Blue）的价格是月费8美元或者年费84美元。 此举是为了提高推特的收入。

美联社报道指出，自从马斯克接管推特以来，他裁掉了大约四分之三的员工以削减成本，同时推特的广告收入也急剧下降。马斯克最近聘请了NBC环球公司原高管琳达·亚卡里诺（Linda Yaccarino）担任推特CEO，试图赢回广告商。

（美联社，法新社等）

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