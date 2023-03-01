马斯克转武汉实验室泄毒说 《环球时报》指其“砸中国的锅”

（德国之声中文网）《环球时报》2月28日在社交媒体发布署名耿直哥的评论文章"马斯克，你这是在砸中国的锅吗？"，

文中说，一个"美国右翼网络大V"发表推文说，"安东尼福奇博士资助了武汉实验室的功能增强实验，对美国国会撒了谎，现在FBI和能源部都得出了新冠病毒来自武汉实验室的结论，这是不是意味着福奇资助了新冠病毒的研发？"，"而美国知名电动汽车品牌特斯拉的老板、同时也是如今"推特"平台老板的埃隆·马斯克，不仅转发了这个污蔑中国的阴谋论，更评论说"福奇是通过'生态健康联盟'这个中间组织进行的此事"。"

文章附上了有关截图，并附上了马斯克去年12月的一个推特帖子的截图，指责马斯克"不是第一次掺和新冠病毒来源的议题了"："去年12月，他就曾多次发帖，顺着美国右翼阴谋论者那套'福奇资助了武汉病毒所搞出新冠病毒'的荒唐逻辑，要求处决'隐瞒真相'"的福奇，并称福奇这是在搞'生化武器'。"

标题为"马斯克，你这是在砸中国的锅吗？"的文章还写道："这里值得一提的是，尽管有些人可能会认为马斯克发表这些言论只是在攻击福奇，没有直接点名"中国"，但他在发表这些言论时所转发的帖文，以及被他转帖的那些美国右翼大V，几乎都在将新冠病毒的来源和中国挂钩。同时，他的这些言论还被那些敌视中国的美国右翼和反华媒体不断用作了栽赃中国的素材。"





"中共的警告"

查看推特可以看到，《环球时报》所说的"美国右翼网络大V"为"Kanekoa News"的推特账户kanekoa.substack.com。马斯克2月26日转发了该账户当天发出的上述推文。

美国媒体《CNBC》在2月28日发表题为"中国共产党警告埃隆·马斯克不要分享武汉实验室泄密报告"的文章，指中国官媒文章标题的意思是马斯克恩将仇报，而特斯拉在上海有一个庞大的工厂园区，中国还是特斯拉的第二大市场。

网易等社交平台转发了《环球时报》的"马斯克，你这是在砸中国的锅吗？"一文。在网易跟帖中，有两条热门跟帖写道："这个标题怎么感觉怪怪的的，是这个意思吗？吃了谁的饭就要替谁说话？难道不是依据事实说话吗？感觉是要收买别人，防止人家说坏话？"，"不要动不动吃饭砸锅，咱们应该讲理，不是就摆出证据，你也可以去证明是美国研制的病毒，而不是吃了谁的饭就要替谁说话，这样的逻辑怎么来的？"

在微博上，有网民对《环球时报》发表的该文评论道："这个药毒话题，还是別提了，会封号的，谁敢追查，谁就被查"，还有人写道，"特斯拉车国内照样好卖"，"马上安排一波刹车失灵"。