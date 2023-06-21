马斯克莫迪相谈甚欢: 特斯拉将尽快在印度建厂

（德国之声中文网）目前正在美国进行国事访问的莫迪，周二同特斯拉首席执行官马斯克举行了会晤。马斯克向莫迪介绍了特斯拉在印度建立生产基地的计划。马斯克表示，印度在可持续能源领域具有无穷的潜力，包括太阳能、固态电池以及电动汽车。马斯克表示，他也希望将SpaceX的星链网络服务推介到印度去。
同印度总理莫迪的会晤结束后，马斯克对记者表示："莫迪非常关注印度的发展，因此也在积极推动特斯拉在印度的投资计划，而这也正是我们的意向。" 马斯克说："我相信特斯拉会很快进入印度，为此目的，我们会竭尽全力。"
马斯克：印度是个不错的投资选择。
稍后，印度外交部一名发言人发布推文称，莫迪总理已经向马斯克发出访问印度的邀请，"以探索在印度投资电动车以及迅速扩大商用航天业的投资机会。"一位消息灵通人士对路透社表示，印度目前正在寻求同美国公司开展航天领域的合作。
特斯拉主管人员上个月曾访问印度，并同印度官员就建立电动车及电池生产基地的可能性举行了磋商。马斯克上个月也曾表示，印度是建立新厂的不错选择，他计划年底前确定厂址。
鉴于中美关系持续紧张，一些美国公司正在努力减少对中国作为生产基地的依赖。
特斯拉在上海的巨型工厂。
印度总理莫迪目前正在美国访问。周三，莫迪在纽约联合国总部前的草坪上，出席"世界瑜伽日"活动后，启程前往华盛顿，开始其此次访美行程的政治会谈。
莫迪将在华盛顿同美国总统拜登和国务卿布林肯举行会谈，并将同具有一半印度血统的副总统哈里斯共进午餐。
莫迪此次美国之行，被普遍视为美印强化双边关系的信号。美国视印度为世界上最大的民主政体，也是遏制中国印太野心的重要盟友。印度则希望进一步推动同美国的军事及经贸关系。
（美联社，路透社）
© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
-
特斯拉设厂上海：五个为什么
为何现在？
这笔投资的宣布时间正逢美中贸易争端日益激烈之时。不过早在去年，位于加州的Palo Alto公司（特斯拉分支）已经与上海市政府就投资事项展开对话。就宣布时机来看，似乎是受到一个消息的驱动：北京4月份宣布结束要求外国汽车制造商与中国企业合资的投资限制。包括通用、尼桑此前一直犹豫是否要在中国生产电动车，就是担心合资伙伴会分享其技术，并在日后成为竞争对手。
-
特斯拉设厂上海：五个为什么
为何中国？
中国是世界最大电动汽车市场，2017年总销量达46万8000辆，比美国的20万辆高出一倍多。北京政府通过补助的方式推动电动汽车技术，并要求汽车企业必须从明年开始推出电动车型，否则就必须从竞争对手那里购买积分，以求达标。中国已经是特斯拉电动车的全球第二大市场，仅次于美国。在中国生产能够避免关税风险及其他进口限制。同时还有助于开拓零配件供应商网络，提高服务品质，以让主流购车者对特斯拉电动车更有兴趣。
-
特斯拉设厂上海：五个为什么
谁来买单？
对于电动车这样一个资本饥渴类行业，谁为投资买单是一个初创企业所面临的问题。特斯拉上一个季度亏损7亿1000万美元，尽管公司表示很快就会扭亏为盈。他们在内华达州花费50亿美元建造电池厂，其中16亿来自电池生产商松下公司的投资。特斯拉现在还没有透露上海工厂的投资总额，但上海市政府已经表示，这将是当地最大笔的外国投资项目。
-
特斯拉设厂上海：五个为什么
前景如何？
特斯拉估计2017年在中国的销量为15000辆，市场份额为3%。与欧美市场需求停滞相比，对于中国这样一个仍处于生长期的电动车市场，特斯拉扩张的空间还很大。而且特斯拉能够轻而易举地完成北京设立的指标：2019年各家汽车制造商品牌的销量中，必须有10%以上来自电动汽车。这意味着特斯拉很可能有富余的“电动车配额积分”出售给其他公司。
-
特斯拉设厂上海：五个为什么
竞争形势？
拼杀激烈，日益加剧。包括比亚迪在内的中国国产品牌每年电动汽车和混合动力汽车的销量已经达到数十万俩。北汽集团的EC系列起价约合22000美元，去年12月一个月便售出13000辆，相当于特斯拉2017年的年销量。通用、大众以及其他国际汽车制造商正与中国企业合作，投入巨资研制廉价电动汽车，最快今年就能投放市场。而特斯拉上海工厂投产还要等上一段时间。
作者: 石涛 (美联社)