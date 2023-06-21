 马斯克莫迪相谈甚欢: 特斯拉将尽快在印度建厂 | 经济纵横 | DW | 21.06.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

马斯克莫迪相谈甚欢: 特斯拉将尽快在印度建厂

特斯拉首席执行官马斯克表示，印度总理莫迪希望特斯拉大举投资印度，相关计划将在近期内正式公布。一段时间以来，马斯克一直在为其下一家超级工厂寻找理想地点。

USA | Elon Musk und Narendra Modi

（德国之声中文网）目前正在美国进行国事访问的莫迪，周二同特斯拉首席执行官马斯克举行了会晤。马斯克向莫迪介绍了特斯拉在印度建立生产基地的计划。马斯克表示，印度在可持续能源领域具有无穷的潜力，包括太阳能、固态电池以及电动汽车。马斯克表示，他也希望将SpaceX的星链网络服务推介到印度去。

同印度总理莫迪的会晤结束后，马斯克对记者表示："莫迪非常关注印度的发展，因此也在积极推动特斯拉在印度的投资计划，而这也正是我们的意向。" 马斯克说："我相信特斯拉会很快进入印度，为此目的，我们会竭尽全力。"

马斯克：印度是个不错的投资选择。

马斯克：印度是个不错的投资选择。

稍后，印度外交部一名发言人发布推文称，莫迪总理已经向马斯克发出访问印度的邀请，"以探索在印度投资电动车以及迅速扩大商用航天业的投资机会。"一位消息灵通人士对路透社表示，印度目前正在寻求同美国公司开展航天领域的合作。

特斯拉主管人员上个月曾访问印度，并同印度官员就建立电动车及电池生产基地的可能性举行了磋商。马斯克上个月也曾表示，印度是建立新厂的不错选择，他计划年底前确定厂址。

鉴于中美关系持续紧张，一些美国公司正在努力减少对中国作为生产基地的依赖。

特斯拉在上海的巨型工厂。

特斯拉在上海的巨型工厂。

印度总理莫迪目前正在美国访问。周三，莫迪在纽约联合国总部前的草坪上，出席"世界瑜伽日"活动后，启程前往华盛顿，开始其此次访美行程的政治会谈。

莫迪将在华盛顿同美国总统拜登和国务卿布林肯举行会谈，并将同具有一半印度血统的副总统哈里斯共进午餐。

莫迪此次美国之行，被普遍视为美印强化双边关系的信号。美国视印度为世界上最大的民主政体，也是遏制中国印太野心的重要盟友。印度则希望进一步推动同美国的军事及经贸关系。

（美联社，路透社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

  • Tesla Fahrassistent (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    特斯拉设厂上海：五个为什么

    为何现在？

    这笔投资的宣布时间正逢美中贸易争端日益激烈之时。不过早在去年，位于加州的Palo Alto公司（特斯拉分支）已经与上海市政府就投资事项展开对话。就宣布时机来看，似乎是受到一个消息的驱动：北京4月份宣布结束要求外国汽车制造商与中国企业合资的投资限制。包括通用、尼桑此前一直犹豫是否要在中国生产电动车，就是担心合资伙伴会分享其技术，并在日后成为竞争对手。

  • Umweltschutz in China, Elektrobus (picture-alliance/L.Junxi)

    特斯拉设厂上海：五个为什么

    为何中国？

    中国是世界最大电动汽车市场，2017年总销量达46万8000辆，比美国的20万辆高出一倍多。北京政府通过补助的方式推动电动汽车技术，并要求汽车企业必须从明年开始推出电动车型，否则就必须从竞争对手那里购买积分，以求达标。中国已经是特斯拉电动车的全球第二大市场，仅次于美国。在中国生产能够避免关税风险及其他进口限制。同时还有助于开拓零配件供应商网络，提高服务品质，以让主流购车者对特斯拉电动车更有兴趣。

  • Elektroauto-Hersteller Tesla will Fabrik in China bauen (Reuters/China Daily)

    特斯拉设厂上海：五个为什么

    谁来买单？

    对于电动车这样一个资本饥渴类行业，谁为投资买单是一个初创企业所面临的问题。特斯拉上一个季度亏损7亿1000万美元，尽管公司表示很快就会扭亏为盈。他们在内华达州花费50亿美元建造电池厂，其中16亿来自电池生产商松下公司的投资。特斯拉现在还没有透露上海工厂的投资总额，但上海市政府已经表示，这将是当地最大笔的外国投资项目。

  • USA Elon Musk schießt Tesla-Roadster mit neuer Super-Rakete ins All (picture-alliance/ZUMA Wire/Space X)

    特斯拉设厂上海：五个为什么

    前景如何？

    特斯拉估计2017年在中国的销量为15000辆，市场份额为3%。与欧美市场需求停滞相比，对于中国这样一个仍处于生长期的电动车市场，特斯拉扩张的空间还很大。而且特斯拉能够轻而易举地完成北京设立的指标：2019年各家汽车制造商品牌的销量中，必须有10%以上来自电动汽车。这意味着特斯拉很可能有富余的“电动车配额积分”出售给其他公司。

  • Chinas führender Elektrofahrzeughersteller BYD (picture-alliance/dpa/H.Dongping)

    特斯拉设厂上海：五个为什么

    竞争形势？

    拼杀激烈，日益加剧。包括比亚迪在内的中国国产品牌每年电动汽车和混合动力汽车的销量已经达到数十万俩。北汽集团的EC系列起价约合22000美元，去年12月一个月便售出13000辆，相当于特斯拉2017年的年销量。通用、大众以及其他国际汽车制造商正与中国企业合作，投入巨资研制廉价电动汽车，最快今年就能投放市场。而特斯拉上海工厂投产还要等上一段时间。

    作者: 石涛 (美联社)


 

相关音频视频

「卷王」馬斯克：工作量暴增 一周七天不停歇

相关内容

India's Prime Minister Narendra Modi talks with U.S. President Joe Biden as they arrive for the first working session of the G20 leaders summit in Nusa Dua, Bali, Indonesia, Tuesday, Nov. 15, 2022. (Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP)

印度總理莫迪訪美 兩國關係有望更上層樓 20.06.2023

隨著中國在印太影響力漸增，美國與印度越走越近；20日，印度總理莫迪出訪美國，他此行具有哪些重大意義？

In this photo taken Tuesday, May 30 2023 and released by Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, China's Foreign Minister Qin Gang, right, poses for photos with Tesla Ltd. CEO Elon Musk in Beijing. China’s foreign minister met Tesla Ltd. CEO Elon Musk on Tuesday and said strained U.S.-Chinese relations require “mutual respect,” while delivering a message of reassurance that foreign companies are welcome. (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China via AP)

秦刚会晤特斯拉首席执行官马斯克 30.05.2023

2023年5月30日，国务委员兼外长秦刚在北京会见特斯拉首席执行官马斯克；马斯克表示特斯拉公司反对“脱钩断链”，愿继续拓展在华业务。

19.06.2023**230619 -- BEIJING, June 19, 2023 -- Chinese President Xi Jinping meets with visiting U.S. Secretary of State Antony Blinken in Beijing, capital of China, June 19, 2023. CHINA-BEIJING-XI JINPING-U.S.-BLINKEN-MEETING CN LixXueren PUBLICATIONxNOTxINxCHN

布林肯告诉习近平：拜登认为美中有义务处理好关系 19.06.2023

美國國務卿布林肯週一展開在中國的第2天訪問，先與中共中央外事辦主任王毅會晤，並在周一晚些時候與中國黨和國家領導人習近平會面。究竟如何看待布林肯的訪問，中方的態度成為外界關注的焦點。

广告

亞洲各國熱爆啦！

世界氣象組織 (WMO) 5 月警告，受溫室氣體阻礙散熱，加上聖嬰現象的影響，2023年至2027年可能是有史以來最熱的5年。亞洲各國近幾個月來，也已經傳出各種熱浪災情。
02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。