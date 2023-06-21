马斯克莫迪相谈甚欢: 特斯拉将尽快在印度建厂

（德国之声中文网）目前正在美国进行国事访问的莫迪，周二同特斯拉首席执行官马斯克举行了会晤。马斯克向莫迪介绍了特斯拉在印度建立生产基地的计划。马斯克表示，印度在可持续能源领域具有无穷的潜力，包括太阳能、固态电池以及电动汽车。马斯克表示，他也希望将SpaceX的星链网络服务推介到印度去。

同印度总理莫迪的会晤结束后，马斯克对记者表示："莫迪非常关注印度的发展，因此也在积极推动特斯拉在印度的投资计划，而这也正是我们的意向。" 马斯克说："我相信特斯拉会很快进入印度，为此目的，我们会竭尽全力。"

稍后，印度外交部一名发言人发布推文称，莫迪总理已经向马斯克发出访问印度的邀请，"以探索在印度投资电动车以及迅速扩大商用航天业的投资机会。"一位消息灵通人士对路透社表示，印度目前正在寻求同美国公司开展航天领域的合作。

特斯拉主管人员上个月曾访问印度，并同印度官员就建立电动车及电池生产基地的可能性举行了磋商。马斯克上个月也曾表示，印度是建立新厂的不错选择，他计划年底前确定厂址。

鉴于中美关系持续紧张，一些美国公司正在努力减少对中国作为生产基地的依赖。

印度总理莫迪目前正在美国访问。周三，莫迪在纽约联合国总部前的草坪上，出席"世界瑜伽日"活动后，启程前往华盛顿，开始其此次访美行程的政治会谈。

莫迪将在华盛顿同美国总统拜登和国务卿布林肯举行会谈，并将同具有一半印度血统的副总统哈里斯共进午餐。

莫迪此次美国之行，被普遍视为美印强化双边关系的信号。美国视印度为世界上最大的民主政体，也是遏制中国印太野心的重要盟友。印度则希望进一步推动同美国的军事及经贸关系。

（美联社，路透社）

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