马斯克脑筋急转弯：特斯拉还是留在股市好

（德国之声中文网）特斯拉领导人马斯克收回将自己的企业私营化的计划。在特斯拉通过推特公布的一份通报中，马斯克写道：他告诉了董事会成员，"对特斯拉来说，更好的办法是留在股市内"，而各位董事则表达了赞同之意。

8月7日，马斯克曾在推特上突然宣布，考虑以每股420美元的价格使特斯拉私有化。此言引舆论大哗，美国证券交易委员会（SEC）亦出手干预。马斯克称，这一交易的融资不成问题，而正是这一点在法律上至为棘手。

老股东要求留股市

马斯克在周五（8月24日）的推文中透露，与各位投资人的讨论结果表明，多数老股东认为，上市企业身份对特斯拉更有利。他称，他知道，私有化将是一种挑战，但会比原来设想的更费时、更吃力，而这会是一大问题，因为，所有各方绝对必需专注于Model 3以及如何盈利。

本月中旬，美国证交会启动了对特斯拉计划退出股市事宜的具体步骤。据福克斯电视台商业新闻频道报道，证交会传唤了特斯拉全部9名董事上法庭作证。证交会调查所涉及的内容也包括：马斯克是否有意通过推文哄抬特斯拉股值。特斯拉股票的一度攀升的确给那些预期特斯拉失败、做空其股价的投资人造成了数十亿损失。

特斯拉设厂上海：五个为什么 为何现在？ 这笔投资的宣布时间正逢美中贸易争端日益激烈之时。不过早在去年，位于加州的Palo Alto公司（特斯拉分支）已经与上海市政府就投资事项展开对话。就宣布时机来看，似乎是受到一个消息的驱动：北京4月份宣布结束要求外国汽车制造商与中国企业合资的投资限制。包括通用、尼桑此前一直犹豫是否要在中国生产电动车，就是担心合资伙伴会分享其技术，并在日后成为竞争对手。

特斯拉设厂上海：五个为什么 为何中国？ 中国是世界最大电动汽车市场，2017年总销量达46万8000辆，比美国的20万辆高出一倍多。北京政府通过补助的方式推动电动汽车技术，并要求汽车企业必须从明年开始推出电动车型，否则就必须从竞争对手那里购买积分，以求达标。中国已经是特斯拉电动车的全球第二大市场，仅次于美国。在中国生产能够避免关税风险及其他进口限制。同时还有助于开拓零配件供应商网络，提高服务品质，以让主流购车者对特斯拉电动车更有兴趣。

特斯拉设厂上海：五个为什么 谁来买单？ 对于电动车这样一个资本饥渴类行业，谁为投资买单是一个初创企业所面临的问题。特斯拉上一个季度亏损7亿1000万美元，尽管公司表示很快就会扭亏为盈。他们在内华达州花费50亿美元建造电池厂，其中16亿来自电池生产商松下公司的投资。特斯拉现在还没有透露上海工厂的投资总额，但上海市政府已经表示，这将是当地最大笔的外国投资项目。

特斯拉设厂上海：五个为什么 前景如何？ 特斯拉估计2017年在中国的销量为15000辆，市场份额为3%。与欧美市场需求停滞相比，对于中国这样一个仍处于生长期的电动车市场，特斯拉扩张的空间还很大。而且特斯拉能够轻而易举地完成北京设立的指标：2019年各家汽车制造商品牌的销量中，必须有10%以上来自电动汽车。这意味着特斯拉很可能有富余的“电动车配额积分”出售给其他公司。

特斯拉设厂上海：五个为什么 竞争形势？ 拼杀激烈，日益加剧。包括比亚迪在内的中国国产品牌每年电动汽车和混合动力汽车的销量已经达到数十万俩。北汽集团的EC系列起价约合22000美元，去年12月一个月便售出13000辆，相当于特斯拉2017年的年销量。通用、大众以及其他国际汽车制造商正与中国企业合作，投入巨资研制廉价电动汽车，最快今年就能投放市场。而特斯拉上海工厂投产还要等上一段时间。 作者: 石涛 (美联社)



凝炼/任琛（美联社，路透社，德新社）