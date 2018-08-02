马斯克考虑退出股市 特斯拉股票立即上涨

（德国之声中文网）马斯克的推文简短而明了："我考虑以420美元的每股价格收购特斯拉，使其私有化。资金已有着落。"

此前，特斯拉股价为370美元。虽然推文出现在马斯克自己的推特帐号上，但最初仍有人怀疑，该推文是否真是他本人上传的。

不过，大股东格伯（Ross Gerber）后来对媒体表示，马斯克本人向他证实该推文确由自己所发。马斯克此后又很快发出更多推文，强调指出，股东们可以420美元价格卖掉所持股票，但也可以保留股票；他并希望，即使特斯拉实行了私有化，所有投资人也都能留下来。

在公司博客公布的一封电子信中，马斯克向特斯拉员工证实了这一设想并作了解释。他写道，公司退出股市的最终决定尚未作出；他说，他的目标是，创造一种使特斯拉能以最佳方式经营的环境。他称，股指大起大落对所有员工都是一种巨大的干扰。

纳斯达克紧急制动

马斯克有关考虑退出股市的首批推文一出，特斯拉股票立即上涨，幅度达7.3%。鉴于发生围绕"推特风暴"的股指动荡，技术股市纳斯达克中断了特斯拉股票交易。

此前，特斯拉股票已经上扬。原因是，有报道说，沙特国家主权财富基金-公共投资基金（PIF）大举入股特斯拉。《金融时报》 援引圈内人士报道称，该基金已持有这家电动车康采恩3至5%的股权，按目前股值计算，相当于17亿到29亿美元。这样，该基金已是特斯拉五大股东之一。

特斯拉受压 只能进不能退

作为电动车制造商，特斯拉目前实施的是一条高风险路线。面向大众市场的首款电动车-"Model 3"耗资巨大，在很长时间里，产量远低于原定目标。此外，该车的生产上一再出现问题；对未来需求和融资缺乏保障的忧虑亦不绝于耳。

不过，一段时间以来，出现了明显的进展。此外，8月1日，该企业公布的季度报表好于预期。特斯拉估计，今年第三季度将实现盈利。

凝炼/苗子（德新社、路透社）