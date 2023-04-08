 马斯克：美情报机构可查阅所有推特私信 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.04.2023

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时政风云

马斯克：美情报机构可查阅所有推特私信

一向“语不惊人死不休”的马斯克近日在接受美国保守派媒体福克斯新闻台采访时又丢出爆炸性言论：他透露，在自己接手之前推特是允许美国情报机构浏览用户私信的，因此他计划推出私信加密功能。此外他还批评ChatGPT“太过于政治正确”，并宣布自己要创立一个新的AI聊天机器人与之分庭抗礼。

马斯克接受福克斯新闻采访

马斯克接受福克斯新闻采访

（德国之声中文网）去年以440亿美元的价格收购了社交平台推特（Twitter）的马斯克（Elon Musk）近日接受了美国福克斯新闻（Fox News）的专访，他在访谈中透露，在他接手之前，推特允许美国和其它国家的情报机构浏览用户的所有私信。

“政府机构可以有效地访问推特上所发生的一切这件事简直令我震惊”，马斯克在访谈中对主持人卡尔森（Tucker Carlson）说，“我在之前并不知道这一点。”

卡尔森表现得相当震惊：“这包括人们的私信吗？”
“是的”，马斯克回答道，这是他在收购推特以来最“荒谬”的发现之一。

推特将推出私信加密功能？

马斯克指出，这一切都是因为推特的私信是没有加密的。这也是他推动引入一项新功能，让用户可以选择对自己的私信进行加密，从而限制政府的干预。马斯克透露，他希望这项附加功能可以在本月晚些时候与公众见面。

“如果你选择了加密选项，那么推特上没有任何人可以看到你在私信里写了什么”，马斯克说，“你即使拿枪指着我的脑袋，我也不会透露一个字。”

马斯克表示，根据他的估计，推特目前的价值差不多是“收购价格的不到一半”。目前推特员工数量已经缩减到原先的大约20%。

进军人工智能聊天机器人领域

马斯克在福克斯新闻台播放的访谈中还提到AI聊天机器人，并且批评一段时间以来大热的ChatGPT“太过于政治正确”。他宣布自己要研发一款软件与之展开竞争，并打算命名为TruthGPT（英语 truth 意为“真相”）。

马斯克批评ChatGPT“太过于政治正确”

马斯克批评ChatGPT“太过于政治正确”

在此前的周末就有消息传出，马斯克在今年2月份就已经注册了一个人工智能公司，今年3月他发起了一项公开信联署行动，和不少企业界以及学术界大佬联合呼吁为人工智能技术研发工作设置一个为期6个月的暂停期。

在接受福克斯电视台主持人卡尔森采访时，马斯克提出，自己要创造一个除了微软和谷歌之外的“第三选项”。
 

（福克斯新闻、德新社、路透社）

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