马斯克：经济衰退大概会到2024年春季

（德国之声中文网）特斯拉执行长马斯克（Elon Musk）继本周稍早指出中国和欧洲「正在经历某种程度的衰退」之后，今天再次于推特上发表对世界经济局势的看法。

在一位推特用户询问马斯克，经济衰退还会持续多久后，马斯克回覆：「我只是猜测，但大概要到2024年春季」。

据彭博社报导，当马斯克在本周三进行特斯拉第三季度财报电话会议中被问到有关电动车订单趋势的问题时，马斯克表示「中国正在经历某种程度的衰退」，主要是在房地产市场。他也提到，欧洲正面临着能源短缺导致的经济衰退。不过，他认为「美国的情况则很好」，并且预测美联储会再次将利率调低。

数度提及经济衰退

早在今年五月马斯克就曾在推特上预测：「经济衰退将持续12至18个月」。六月时，他再度提到对经济有一种「超级差的感觉」，并且称特斯拉需要裁员约10%、暂停聘用新进人员。到目前为止，特斯拉股价今年已经损失了超过三分之一，本周四股价下跌了将近9%，创下16个月来的新低。

另外，不久前刚尘埃落定的马斯克收购推特案又有新进展。本月初马斯克致函推特和美国证券交易委员会，表示愿以一开始说的440亿美元收购该公司，推特随后也确认计划完成该交易。

推特可能面临大裁员

但《华盛顿邮报》10月20日报道，根据他们获得的文件显示，马斯克在收购该公司的交易中告诉潜在投资者，计划将公司员工数从7500人缩减到2000多人，相当于裁掉75%的员工。

该报导指出，事实上接下来无论谁拥有该公司，推特的员工都可能遭到大规模裁员。该报获得的消息显示，推特管理层计划在明年年底前削减约8亿美元工资，代表需要减少将近四分之一的员工。 《华盛顿邮报》称，推特还计划大幅削减基础设施，包括为每天登录的2亿多用户维持网站运作的数据中心，这可能会导致推特应对数据安全危机的能力减弱。

彭博社提出了另一个收购案可能的障碍，根据其消息来源，白宫正在考虑马斯克的一些交易是否有必要接受国家安全审查，其中也包括了收购推特。彭博社认为，经过这样的政府审查，相关交易也有可能会遭到禁止。

马斯克的创新公司何其多？

（德新社、路透社、彭博社、华盛顿邮报）

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