马斯克：笼斗将在X上直播 扎克伯格：需要更靠谱的

（德国之声中文网）特斯拉创办人马斯克在社交平台X（原推特）上称，他与Meta首席执行官扎克伯格之间约定的格斗将在X上直播。此外他还表示，直播带来的所有收益将捐给退伍军人慈善机构。

扎克伯格则在Meta旗下新推出的社交平台Threads上回应称：“难道我们不应该使用一个更可靠、能真正为慈善事业筹款的平台吗？”他暗指马斯克在接手推特后，该平台出现了诸多问题。

今年7月初，Meta推出文字类社交平台Threads。Threads以文字短讯呈现内容，操作模式与推特十分相似，因此也被外界称为“推特杀手”。

推特杀手？暗藏陷阱？ 一口气了解Threads

扎克伯格和马斯克也由此成为文字类社交平台的竞争对手。

美国这两位科技大佬之间的这场线下约战源于6月马斯克在推特上发的一份“挑战贴”。当时他在推特上表示，他想和扎克伯格来一场“笼斗”。扎克伯格在Instagram上回复说：“把地址发给我。”马斯克也不甘示弱，再次发帖说就约在“拉斯维加斯八角场”（Vegas Octagon）。

笼斗是指两名对手在一个八角形的围笼里进行格斗，通过没有任何限制的打斗招数直至将对手打倒认输为止的一种残酷比赛。该赛事以血腥暴力著名，是世界上最血腥最残酷的格斗运动之一。

科技大佬线下约战而且是笼斗的消息立刻在线上和线下都变得沸沸扬扬。还有很多人分析认为，39岁的扎克伯格明显比52岁的马斯克占据优势，因为扎克伯格已经练过一段时间的柔术，他还自称曾夺得过数块奖牌。

这场笼斗什么时候举行，目前还不得而知。扎克伯格说他建议在8月26日举行，但对方尚未答应。

数年来，马斯克和扎克伯格就针对网络问题的分歧一直或多或少地存在。从政治议题到人工智能，二人间的意见都相左。

去年马斯克以410亿欧元的价格收购了推特，之后解雇了大量员工。他还引入了新的收费制度，限制审核，并恢复了许多以前因传播虚假信息和阴谋论而被禁止的用户账号。

（法新社）

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