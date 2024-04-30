马斯克突访中国 印度“很震惊”

马斯克本周突访中国，为特斯拉赢得了一些让步。但他此前取消了对印度的访问行程，印度因此感觉备受冷落，有评论员称马斯克此举是对印度的怠慢。

（德国之声中文网）印度对马斯克访华的不满反应，凸显出亚洲两个人口最多的国家中国和印度日益激烈的竞争。自2020年中印边境冲突导致20名印度士兵和4名中国士兵死亡后，两国的商业和外交关系一直处于紧张状态。

马斯克原本预定在上周与印度总理莫迪会面，并宣布对当地一家汽车厂投资高达30亿美元，但他以“特斯拉有重责大任”为由取消了会面。当时，印度政府已为马斯克将出席的一个新创活动发出邀请函。

上周日（4月28日），马斯克现身中国并与中国总理李强会晤，为在中国市场推出先进驾驶辅助系统取得了进展。

中国上海批准特斯拉建厂 在危机之中救了马斯克一命 图像来源: CFOTO/picture alliance

印度媒体的抨击

经常对中国采取强硬立场的印度新闻媒体抨击了马斯克的行程。

Mirror Now新闻频道在黄金时段播出了一段新闻，标题是“低劣的道德或在商言商？”，主播还表示：“印度所有人都感到震惊。”

数位新闻平台News9周一晚间播出了关于马斯克的报道，标题是“你好中国，再见印度？”。画面上还闪现出“特斯拉的重责大任？取消印度行一周后访问中国”。

特斯拉和莫迪办公室皆未回应置评请求。马斯克在4月20日曾表示，他期待今年晚些时候访问印度；而印度政府并未就他取消行程或访问中国发表评论。

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为莫迪背书？

莫迪正谋求第三次任期。马斯克的印度之行本可能会推动莫迪的连任竞选。在选举活动期间宣布特斯拉的投资，将会为莫迪的商业友好形象背书。

在中美之间的地缘政治紧张局势之下，莫迪政府一直努力吸引外国公司赴印度投资，将其供应链多样化、不再局限于中国。

反对者借马斯克的中国行抨击莫迪。印度主要反对党国民大会党全国发言人莎玛·穆罕默德（Shama Mohamed）在X上写道：“这就是对莫迪政府监管政策缺乏信心，以至于大公司一再转向中国而不是印度。”

印度政治讽刺作家班纳吉（Akash Banerjee）在他的Youtubt频道“The Patriot”质疑马斯克为何没时间见莫迪却有空去中国。

他在一段视频中提问道：“你认为莫迪会发自内心原谅马斯克吗？” 这段视频在19小时内点击量达到26.8万次。

（路透社）

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