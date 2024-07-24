马斯克称星链互联网服务已在加沙医院激活

在超过九个月的战争中，加沙地带的许多卫生设施遭到摧毁。马斯克表示，在以色列和阿联酋的支持下，星链互联网服务已在加沙一家医院激活。

（德国之声中文网）马斯克表示，在以色列和阿拉伯联合酋长国的支持下，星链卫星互联网服务已在加沙地带的一家医院激活。

"以色列和阿拉伯联合酋长国的支持下，星链已经在加沙的一家医院激活了。"马斯克在X平台上宣布。

5个多月前，以色列政府批准星链在加沙南部城市拉法的医院使用。

星链是马斯克的SpaceX公司拥有的低地球轨道卫星网络，可以为偏远地区或正常通信基础设施被破坏的地区提供互联网。

阿联酋表示，高速互联网有助于通过实时视频通话提供潜在的医疗救治咨询。阿联酋外交部长感谢马斯克支持加沙的阿联酋野战医院。

马斯克的星链计划在加沙引发争议 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

加沙卫生设施毁损严重

在超过9个月的战争中，巴勒斯坦飞地加沙的许多卫生设施被摧毁。

在哈马斯于10月7日在以色列南部发动暴力袭击后，以色列发起了加沙战事。

哈马斯被欧盟、美国、德国及其他若干国家认定为恐怖组织。在10月7日的袭击中，杀害了1200人并劫持了超过250名人质。目前，该组织仍扣押约120名人质。

根据哈马斯控制的加沙卫生当局的数据，以色列的军事进攻已造成超过39000名巴勒斯坦人死亡。

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