马斯克称德总统为“反民主暴君” 计划与德国右翼党魁会面

在攻击完英国首相，德国总理之后，马斯克近日再将德国总统列入炮轰名单，并表示有意与德国极右翼选项党党魁举行线上对谈。

（德国之声中文网）亿万富翁马斯克周二（12月31日）再次发表针对欧洲政界人士的侮辱性言论，这次,他将矛头指向德国总统施泰因迈尔。

起因是施泰因迈尔在解散德国联邦议院的讲话中表示反对外部影响和干涉。

马斯克在X平台上发帖称德国总统为“反民主的暴君” 图像来源: Soeren Stache/dpa/picture alliance

这次马斯克又说了什么？

马斯克在社交媒体平台X上的一发帖写道：“施泰因迈尔是一个反民主的暴君！可耻！”

这篇帖子也是在回应另一篇由支持德国极右翼选项党的网红少女娜奥米·塞布特发表的批评施泰因迈尔的帖子。

对此，施泰因迈尔办公室表示已注意到这则帖子，但不会对此发表评论。

去年11月德国交通灯政府解体后，马斯克曾用德语称德国总理肖尔茨是“傻瓜”“Olaf ist ein Narr”。他在之前的另一则帖子中则预测肖尔茨将在2月的德国大选中落败，还把他的名字拼错了。

马斯克在他拥有的X平台上拥有超过2亿粉丝。

计划与右翼党魁线上会谈

德国右翼政党选项党领导人魏德尔的发言人表示，魏德尔正在与马斯克就举行线上会谈制定具体计划。

此前，马斯克本人曾建议二人通过X平台的Spaces聊天功能进行线上对话。他发帖写道：“等着艾丽斯（魏德尔）和我在X Spaces上对话吧，他们会气疯的。”

日前，马斯克还在德国《世界报》发表客座评论支持选项党，并声称其处于“文化和经济崩溃边缘”的“国家的最后一线希望”。

德国副总理批评马斯克干涉德国大选

德国副总理哈贝克本周二（12月31日）对马斯克试图影响德国大选的行为进行了猛烈抨击。

“马斯克手握千亿资产和不受约束的传播能力，”哈贝克在X平台上写道。“他是在系统性地支持选项党：他想削弱欧洲。权力必须受到限制：任何商业模式都不能破坏我们的民主。欧洲现在必须坚定行使其权力。”

超级富豪破坏民主政治？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

英国也表达担忧

随着马斯克日益关注英国政治，并与右翼政客法拉奇（Nigel Farage）关系日渐密切。英国的担忧情绪也在上升。

马斯克此前也一直忙于抨击英国中左翼工党以及首相斯塔默，并发表了一系列尖锐批评。

（法新社 德新社）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。