马斯克称德国“AfD立场听起来并不极端”

马斯克在德国的勃兰登堡州设有一家欧洲唯一的特斯拉车厂。在当地，AfD受到宪法保护局的监督。但马斯克并不认同德国安全部门的看法。

（德国之声中文网）美国亿万富翁、特斯拉创办人马斯克在欧洲议会大选后表示，德国右翼民粹政党另类选择党(AfD)立场并不极端。

马斯克周日(6月9日)在社群平台X上写道：“为什么有些人对AfD有这么负面的反应? 他们一直在说‘极右翼’，但我读到的AfD政策看起来并不极端。还是我错过了什么。”

在周日结束的欧洲议会大选中，AfD成为德国仅次于基民盟/基社盟的第二大政治力量，在德东五州甚至成为第一大党，在当日举行的勃兰登堡地方选举中更是轻取获胜。

德国宪法保护局认定AfD在多个州的地区党分部为极端组织，其中包括勃兰登堡州。 特斯拉在该州的格伦海德设有欧洲唯一工厂，当地的AfD势力很强大。

德新社指出，马斯克的政治立场与美国右翼保持一致。他曾多次抱怨美国针对白人的所谓种族主义，并声称拜登的民主党支持非法移民以赢得选战。

去年秋天，马斯克就曾在网上发文，希望AfD在欧洲议会大选中获胜。

（德新社等）

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