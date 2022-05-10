 马斯克称将恢复特朗普被封推特账号 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.05.2022

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时政风云

马斯克称将恢复特朗普被封推特账号

特斯拉创办人马斯克周二表示，在完成对推特的收购之后，他会恢复美国前总统特朗普在推特上的账号。他表示，把特朗普赶出推特的同时也“疏远了这个国家很大一部分人”。

马斯克说，永久性禁令会削弱人们对推特的信任。

马斯克说，永久性禁令会削弱人们对推特的信任。

（德国之声中文网）马斯克的这番表示引起了活动人士的担忧。他们担心，马斯克的做法将“打开仇恨的闸门”。

马斯克在英国《金融时报》(Financial Times)举办的一个汽车会议上说：“我会扭转这一永久性禁令。”但是他注意到自己尚未收购推特（Twitter），所以又补充说：“这也未必是一定会发生的事。”

特朗普曾公开表示过，即便推特对他的账号解封，他也不会重返这个平台。他坚持使用自己打造的社交媒体平台，但是他的社交网络并未引起广泛关注。

上个月，马斯克提出以440亿美元收购社交媒体平台推特（Twitter）的要约被推特公司董事会接受。这笔交易目前仍需要得到股东和监管机构的支持。不过马斯克已经表达了他减少对平台内容的审核以及用“暂时禁言”的方式取代封号的做法。

特朗普的推文和指控选举舞弊的言论激怒了支持者。这些支持者在2021年1月6日冲击了美国国会山，以阻止拜登被宣布为总统大选的获胜者。在此之后特朗普被赶出了推特以及其他社交媒体平台。

马斯克说，永久性禁令会削弱人们对推特的信任。

非营利媒体监督机构美国媒体事务(Media Matters for America)执行长卡鲁森（Angelo Carusone）说：“马斯克将会在推特上打开一扇仇恨和假讯息的闸门”。

美国公民自由联盟（The American Civil Liberties Union）则支持马斯克的看法。该组织负责人罗梅罗（Anthony Romero）说：“不管你喜欢不喜欢，特朗普就是这个国家最为重要的政治人物之一。公众有强烈的兴趣了解他说些什么。”

马斯克说，在推特上永久性禁止一个账号不应该成为常见的做法。这一方法应该仅适用于发布垃圾信息、诈骗信息和“机器人”软件操控的账号。

他认为对于错误和糟糕的推文，就应该删除或隐藏，暂时禁止发帖是合适的，但不是永久禁止。

一些社会团体呼吁，如果马斯克为滥用和误导性的帖子打开大门，他们将呼吁广告商抵制推特。

一封由20多个社会团体发起的公开信中写道：“在马斯克的管理下，推特有可能成为一个错误信息的泥潭，而你的品牌就附加在其上。”

推特的大部分收入来自于广告。推特公司向监管部门表示，通过打击滥用、骚扰和垃圾信息，推特改善公共平台上健康对话的能力。

美国奈特基金会（Knight Foundation）委托民调机构进行的一项调查显示，在美国只有41%的成年人认为，特朗普因被社交媒体平台封号而失去了自由表达的权利。

（法新社）

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