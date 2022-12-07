 马斯克的最后通牒：要么拼命工作 要么拿钱走人 | 经济纵横 | DW | 17.11.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

马斯克的最后通牒：要么拼命工作 要么拿钱走人

法新社获取的一份公司内部备忘录显示，推特公司新老总马斯克要求员工在周四前做出决定，要么接受“极端艰苦”的长时间高强度工作，要么就会失去工作。

马斯克：我们需要进行长时间、高强度的工作

马斯克：我们需要进行长时间、高强度的工作

（德国之声中文网）10月底，特拉斯总裁马斯克以440亿美元收购了网络社交平台“推特”。他随即在推特内部推行的激进改革措施，一度引起广泛的批评。

推特总计7500名员工中，已有半数被辞退，马斯克还采取了取消远程办公和延长工作时间等措施。与此同时，马斯克对推特平台进行改造的尝试也引发了混乱和故障。

马斯克在一份内部备忘录中写道：“为了在未来打造一个具有划时代意义的推特2.0，并在当今世界日益激烈的竞争中获得胜利，我们必须付出极端艰苦的劳动。”

他补充到：“这意味着，我们需要进行长时间、高强度的工作。只有超乎寻常的优良业绩才能拿到好的评分。” 员工们被要求在周四纽约时间17：00点之前，按照链接指示，证实自己愿为“新推特”付出努力的意愿。而不愿这样做的员工，则将失去工作岗位，并获得三个月薪水的遣散费。

推特没有就法新社的置评请求做出回应。

十月底马斯克接手推特以来，已有半数员工被解聘。

十月底马斯克接手推特以来，已有半数员工被解聘。

马斯克接手推特之后，仓促推出“蓝V认证”收费服务，试图以此改善用户认证。但此举却引发了大量假冒账户和恶作剧行为，一些大型广告客户纷纷退出推特。

周二，马斯克宣布推迟启用“蓝V认证”收费服务。马斯克原本希望对蓝标用户收取每月八美元的费用。迄今为止，推特会对经过认证的公众人物、传媒机构等用户做出免费的蓝勾标识，以作为公信力的象征。

但由于假冒用户的大量出现，甚至也有人冒充马斯克本人，蓝标认证目前已经停用。据报道，推特计划在11月29日重启蓝标认证系统。

马斯克周三表示，对推特公司的结构调整将在本周内完成。马斯克说，为公司重组开展了一系列工作之后，“我期望我能减少为推特花费的时间，并会为推特找一名管理者。”

马斯克是在就其500亿美金特斯拉薪酬方案展开的法庭听证活动上做出上述表态的。一名特斯拉股东指责马斯克，只是特斯拉的兼职CEO，并称监事会没有就这一薪酬计划进行认真的审核。

马斯克对推特员工发出警告称，如果不尽快采取措施，推特将面临破产。过去几天当中，马斯克已经解雇了很多人。一名推特工程师对马斯克的一些决定公开表达不满后，被马斯克以发推文的形式解除了工作合约。

马斯克发推称：“我想对解聘这些天才表示道歉。毫无疑问，他们可以在其他地方让他们的惊人才华得到发扬光大。”

「卷王」馬斯克：工作量暴增 一周七天不停歇

马斯克的创新公司何其多？

（法新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

(FILES) In this file photo taken on February 10, 2022 , Elon Musk speaks during a press conference at SpaceX's Starbase facility near Boca Chica Village in South Texas. - The New York Stock Exchange suspended trading of Twitter shares on October 4, 2022 following a Bloomberg report on a possible new takeover offer for the social network by Elon Musk, at the price originally agreed in April. (Photo by JIM WATSON / AFP)

硬核卷！马斯克将办公室改卧室 07.12.2022

马斯克将推特旧金山总部的一些办公室改成了可供员工休息的卧室。分析指出，这些卧室是方便“硬核”员工们在办公室通宵工作使用的，此举招致旧金山市着手调查。马斯克不满地回应说，公司因“为疲惫的员工提供床位”而受到了不公对待。

OpenAI logo displayed on a phone screen and ChatGPT website displayed on a laptop screen are seen in this illustration photo taken in Krakow, Poland on December 5, 2022. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto)

与智能对话：关于聊天机器人ChatGPT的几件事 11.12.2022

总部位于旧金山的OpenAI于11月30日发布最新作品聊天机器人ChatGPT，开放公众免费测试。OpenAI的老板是谁？跟马斯克有什么关联？这里是你需要知道的关于聊天机器人的几件事...

ARCHIV - 09.03.2020, USA, Washington: Elon Musk, Konzernchef des US-Elektroautohersteller Tesla, nimmt an der SATELLITE-Konferenz teil. Tech-Unternehmer Elon Musk hat nach der teuren Twitter-Übernahme erneut Tesla-Aktien im Wert von mehreren Milliarden Dollar verkauft. In den vergangenen Tagen addierten sich die Verkäufe auf rund vier Milliarden Dollar (rund vier Mrd Euro), wie aus in der Nacht zum Mittwoch von der Börsenaufsicht SEC veröffentlichten Tesla-Unterlagen hervorgeht. (zu dpa: «Musk verkauft Tesla-Aktien für weitere vier Milliarden Dollar») Foto: Susan Walsh/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

马斯克“最后通牒”到期 推特面临辞职潮 18.11.2022

在马斯克对推特员工下的“要么拚命工作、要么拿钱走人”最后通牒到期之后，预计这家社交媒体巨头将面临一波“辞职潮”。

广告
中國國家主席習近平2018年4月26日在湖北武漢視察武漢新芯集成電路製造有限公司。

媒體：中國投入超過一萬億人民幣發展晶片產業

根據路透社，在美國打壓下，為了實現晶片自給自足，中國將推出大型計劃支持自己的半導體產業。消息人士詳細透露出北京接續的做法。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  