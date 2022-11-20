 马斯克的最后通牒：要么拼命工作 要么拿钱走人 | 经济纵横 | DW | 17.11.2022

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经济纵横

马斯克的最后通牒：要么拼命工作 要么拿钱走人

法新社获取的一份公司内部备忘录显示，推特公司新老总马斯克要求员工在周四前做出决定，要么接受“极端艰苦”的长时间高强度工作，要么就会失去工作。

马斯克：我们需要进行长时间、高强度的工作

马斯克：我们需要进行长时间、高强度的工作

（德国之声中文网）10月底，特拉斯总裁马斯克以440亿美元收购了网络社交平台“推特”。他随即在推特内部推行的激进改革措施，一度引起广泛的批评。

推特总计7500名员工中，已有半数被辞退，马斯克还采取了取消远程办公和延长工作时间等措施。与此同时，马斯克对推特平台进行改造的尝试也引发了混乱和故障。

马斯克在一份内部备忘录中写道：“为了在未来打造一个具有划时代意义的推特2.0，并在当今世界日益激烈的竞争中获得胜利，我们必须付出极端艰苦的劳动。”

他补充到：“这意味着，我们需要进行长时间、高强度的工作。只有超乎寻常的优良业绩才能拿到好的评分。” 员工们被要求在周四纽约时间17：00点之前，按照链接指示，证实自己愿为“新推特”付出努力的意愿。而不愿这样做的员工，则将失去工作岗位，并获得三个月薪水的遣散费。

推特没有就法新社的置评请求做出回应。

十月底马斯克接手推特以来，已有半数员工被解聘。

十月底马斯克接手推特以来，已有半数员工被解聘。

马斯克接手推特之后，仓促推出“蓝V认证”收费服务，试图以此改善用户认证。但此举却引发了大量假冒账户和恶作剧行为，一些大型广告客户纷纷退出推特。

周二，马斯克宣布推迟启用“蓝V认证”收费服务。马斯克原本希望对蓝标用户收取每月八美元的费用。迄今为止，推特会对经过认证的公众人物、传媒机构等用户做出免费的蓝勾标识，以作为公信力的象征。

但由于假冒用户的大量出现，甚至也有人冒充马斯克本人，蓝标认证目前已经停用。据报道，推特计划在11月29日重启蓝标认证系统。

马斯克周三表示，对推特公司的结构调整将在本周内完成。马斯克说，为公司重组开展了一系列工作之后，“我期望我能减少为推特花费的时间，并会为推特找一名管理者。”

马斯克是在就其500亿美金特斯拉薪酬方案展开的法庭听证活动上做出上述表态的。一名特斯拉股东指责马斯克，只是特斯拉的兼职CEO，并称监事会没有就这一薪酬计划进行认真的审核。

马斯克对推特员工发出警告称，如果不尽快采取措施，推特将面临破产。过去几天当中，马斯克已经解雇了很多人。一名推特工程师对马斯克的一些决定公开表达不满后，被马斯克以发推文的形式解除了工作合约。

马斯克发推称：“我想对解聘这些天才表示道歉。毫无疑问，他们可以在其他地方让他们的惊人才华得到发扬光大。”

「卷王」馬斯克：工作量暴增 一周七天不停歇

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（法新社）

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