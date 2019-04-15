 马斯克的推特将被“看管” | 经济纵横 | DW | 27.04.2019

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经济纵横

马斯克的推特将被“看管”

特斯拉公司总裁马斯克与美国证券交易委员会（SEC）之间的长时间纠纷终于进入尾声。双方就特斯拉今后发表推文的条件达成和解。

USA, New York: Elon Musk vor Gericht (picture-alliance/dpa/R. Drew)

美国亿万富豪马斯克喜欢发推文，而且不太考虑其后果

（德国之声中文网）美国亿万富豪马斯克（Elon Musk）喜欢发推文，而且不太考虑其后果。马斯克具有多重身份。他是创新企业如特斯拉汽车、Space X、Hyperloop以及Boring Company公司的创始人和引领业界发展的带头人。

此前马斯克发的几篇推文被强势的美国证券交易委员会状告法庭，让马斯克从此进入多事之秋。

第一次上法院

事情的起因是去年8月马斯克轻率地发表了一篇称特斯拉考虑可能退市的推文，并强调"资金已经到位"，每股420美元出售完全没问题。马斯克此言一出，便引起股市大幅波动。

马斯克想要扭转局面的做法也引起关注。他在接受媒体采访时谈到他每周工作120小时，痛苦程度"难以承受"，需服用安眠药才能入睡。 他说他是在去机场的途中发表了推文。尽管如此，美国证券交易委员会仍以欺诈对他进行了起诉。

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因为上个月推特上的几行字，特斯拉老板马斯克引发了"雪崩"。如今，美国司法部也介入调查。 (19.09.2018)

参与营救被困岩洞泰国少年足球队员的英国潜水员昂斯沃思（Vernon Unsworth）状告特斯拉总裁马斯克，指控他犯有诽谤罪。马斯克曾推文称这名潜水员是“恋童癖者”。马斯克曾向这名潜水员道过歉，但以后又重申最初的说法。 (18.09.2018)

特斯拉的股票经历了2016年以来最糟糕的一个交易日。其创始人马斯克在一个播客节目上抽了一口大麻，而他的总会计师也宣布退出。所有的这些，都发生在马斯克已经麻烦缠身之际。 (08.09.2018)

曼哈顿法院进行第一次调解的结果是，马斯克必须辞去特斯拉监事会主席的职务，并和公司一起缴纳巨额罚款。最主要的是，他在推特发文将受到限制。

然而在美国证交所监管局看来，马斯克恰恰反其道而行之。2月中旬这位特斯拉总裁又发推文，称2019年特斯拉将生产大约50万辆汽车。

此前，特斯拉已公布年产40万辆汽车的年度目标。 马斯克急忙进行纠正，但仍被美国证券交易委员会以"违反和解协议"正式起诉。

第二次调解

美国证券交易委员会与马斯克现在重新达成和解协议，并列出了马斯克在社交媒体分享信息时需要事先接受其公司律师审查的内容。这些具体的内容包括特斯拉的财务状况、收购信息、生产数据、企业目标和贷款协议以及马斯克在特斯拉股票中的交易。

马斯克与美国证券交易委员会之间的第二份和解协议还需得到法院的批准。

投资者现在松了一口气。因为特斯拉股价盘后上涨1.4％。 专家们表示，对马斯克和特斯拉来说，无视美国证券交易委员会结果有可能会更糟糕。

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宇宙网红马斯克

李京慧/王凡 (法新社、美联社、德新社、路透社)

 

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