马斯克“最后通牒”到期 推特面临辞职潮

（德国之声中文网）全球首富马斯克在10月底收购推特之后，火速解雇了一批高管和差不多半数的员工。留下的大约三千雇员当中，有一部分人不愿意继续为这家公司效力，尤其是在马斯克宣告要转向强调高强度和紧张工作节奏的企业文化之后。

周四晚些时候，马斯克表示自己并不对数百人的辞职感到担忧，因为“最好的都留下来了”。他还宣称推特的使用量“再创新高”，但是没有做进一步详细说明。





一名目前仍在推特供职的员工和另一名刚刚离职但是和现任员工仍有联系的前雇员告诉路透社，马斯克周四会见了推特的一些高层员工，希望说服他们留下来。

这两名消息人士都称，推特将关闭办公室、切断系统访问权限直到下周一。其中一位消息人士称，安全人员在周四晚开始将一些员工赶出办公室。

根据路透社的统计，来自四个大洲的超过110名推特员工已经公开发推文宣布了离职决定，不过这些辞职消息的真实性尚无法逐一鉴别。

一名知情人士表示，在推特员工的内部聊天平台上，周四有超过500人写下了告别短信。目前尚无法确定具体有多少员工决定离开推特，该公司也没有立即回复相关的质询。

平台稳定性能否保障？

在离职人员当中，包括不少负责修复系统故障和防止服务中断的技术工程师，这引发人们对于推特在失去这些雇员之后能否保持平台运营稳定的担忧。 一名拒绝透露身份的消息人士称，“如果系统崩溃，很多领域的问题可能都没有人去修复”。

根据监测网页和应用程序服务中断现象的网站Downdetector统计，周四晚推特的服务器中断问题报告数量从此前的不到50份增加到了大约350份。

据媒体报道，马斯克在一封发给内部员工的电子邮件中写道：“为了在未来打造一个具有划时代意义的推特2.0，并在当今世界日益激烈的竞争中获得胜利，我们必须付出极端艰苦的劳动。”

他补充道：“这意味着，我们需要进行长时间、高强度的工作。只有超乎寻常的优良业绩才能拿到好的评分。” 员工们被要求在周四纽约时间17：00点之前，按照链接指示，证实自己愿为“新推特”付出努力的意愿。而不愿这样做的员工，则将失去工作岗位，并获得三个月工资的遣散费。

近来已经成为推特员工离职象征符号的“蓝色的心”和“致礼”表情符号，周四在推特上爆火。为了回应马斯克对“硬核”（hardcore）工作方式的呼吁，不少准备离职的推特员工也把自己的推特账号个人简介中标注了“软核工程师”（softcore engineers）或是“前硬核工程师”（ex-hardcore engineers）。



（路透社、法新社）

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