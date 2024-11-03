马斯克是如何涉入和干预政治的？

这位全球最富裕的企业家已经不再满足于经营自己的商业帝国。埃隆·马斯克正在投入巨额资金为特朗普助选。《华尔街日报》甚至报道称，马斯克与俄罗斯总统普京过从甚密。

（德国之声中文网）这位全球首富已经不在满足于他的商业帝国：埃隆·马斯克（Elon Musk）作为全球最知名的科技企业拥有者，掌管着电动汽车特斯拉、网络社交平台X和航天企业SpaceX，还越来越多地涉入政治。

距离美国总统大选只剩下两天时间，马斯克此前明确表示，大力支持共和党候选人特朗普。特朗普也向其承诺，如果自己当选，马斯克将在下一届美国政府中发挥领导作用。53岁的马斯克此前曾多次利用其公司的影响力干预从巴西到德国等其他国家的政治辩论。

马斯克的政治承诺的可见度是前所未有的。它凸显了一些私营科技企业家越来越多地对传统上属于政府决策权力施加影响力的方式与方法。不少网络司法专家对此表示担忧。斯坦福大学网络政策中心研究员、《科技政变：如何从硅谷拯救民主》一书的作者沙克（Marietje Schaake）在接受德国之声采访时说：“马斯克所使用的技术非常关键。他所拥有的公司具有令人难以置信的影响力，并且在获取信息和地缘政治方面处于关键地位。”

她说：“马斯克经营这些公司不仅仅是为了最大限度地取得成功，他还利用它们作为实现自身利益的工具。”

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从“温和”走向强硬

从上世纪90年代中期创立第一家公司以来，出生于南非的马斯克创建了许多成功的公司，并积累了估计超过 2,430亿美元（2,240亿欧元）的财富。他将初创公司转变为全球技术龙头企业的才能也使他能够控制关键的数字基础设施，从而增强了他的政治影响力。

美国国家航空航天局（NASA）目前正在与马斯克执掌的民营航天制造商和太空运输公司SpaceX合作发射卫星。SpaceX子公司星链（Starlink）为世界上最偏远的地方提供宽带互联网连接。星链通信已成为从乌克兰到加沙地带冲突地区的军队不可或缺的通讯工具。

马斯克和普京之间可能存在联络

《华尔街日报》调查指出，控制这些技术会产生地缘政治影响：据该报报道，据称马斯克自2022年底以来一直与俄罗斯总统普京保持联系。除此之外，据说普京为了帮助中国国家主席习近平，还要求马斯克不要在台湾启动星链卫星通信系统。马斯克尚未对《华尔街日报》的报道发表评论。

2022年，通过收购X（前身为 Twitter），马斯克还控制了当代最具影响力的社交媒体平台之一。与此同时，这位曾经自称“温和派”的企业家越来越多地站在保守强硬派一边。他公开反对美国民主党和自由主义思想，认为这些思想对社会有害。

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打破传统

在今天美国大选举行前夕，马斯克的政治参与度达到了新高度。 7月中旬，特朗普遇刺后不久，马斯克宣布公开支持这位共和党人。今年7月至10月中旬，马斯克向支持特朗普的“超级政治行动委员会”捐赠了近1.19亿美元。政治行动委员会 (PAC) 是可以为“他们的”候选人筹集无限资金的游说团体。

10月中，马斯克因向美国摇摆州的登记选民提供现金奖励而成为头条新闻。他们所要做的就是签署一份请愿书。在选举之前的每一天，都会通过抽签选出一名签字人，并奖励一百万美元。美国司法部表示，此举可能违反联邦法律。

对于美国商界精英来说，这种公开的政治参与是不寻常的。斯坦福大学网络政策中心研究员沙克表示：“马斯克的行为似乎表明，他认为自己可以为所欲为。”她补充说，她指的是马斯克试图干涉其他国家的政治辩论。

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如果特朗普赢了？

越来越明显的是，马斯克的努力显然也是为了在特朗普11月连任时获得更多的机会和影响力。沙克说：“可以想象，他希望特朗普为他的公司做出某些外交政策承诺。”

9月底，特朗普的竞选伙伴万斯（J.D. Vance）暗示，美国可能会重新考虑对北约的支持。如果欧盟对社交媒体平台，尤其是马斯克的X实施严格监管，这种情况就可能发生。欧盟目前正在调查X违反网络平台新规则的程度，这可能导致巨额罚款。

数字法律专家沙克警告说，这种对关键数字基础设施的权力集中是对民主的威胁：“马斯克是不可预测的。他的立场可能在一夜之间改变。如果一个控制着重要产品和基础设施的人改变主意，就会产生重大后果。”

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