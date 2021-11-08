马斯克是否出售特斯拉10%股票？58%推友说“应该”

（德国之声中文网）特斯拉股票一路飙涨，也使公司创始人马斯克（ Elon Musk）一跃成为股票账面上的世界首富。不过，只有当他抛售部分股票后，才需对套现部分的盈利缴纳税款。近日马斯克在推特上发起问卷调查，要求推友裁定他是否应当出售一部分特斯拉股票，以履行纳税义务。

马斯克在推特上拥有大约6300万粉丝，是这家社媒网站上最具影响力的经济界领军人物之一。共有350万推友参加了马斯克发起的问卷调查，其中58%的人表示支持马斯克出售部分股票。问卷结果公布前，马斯克就已承诺他会遵从推友的建议。也就是说，马斯克有可能会抛售价值超过两百亿美元的特斯拉股票。

过去几个月当中，随着特斯拉股票不断上扬，马斯克账面的财富也使其跃居全球富豪榜首。不过，依据美国现行法律，只有当抛售股票套现时，才需对盈利部分缴税。马斯克表示，由于他本人既无工资收入，也无企业分红，因此抛售股票套现，是他履行纳税义务的唯一渠道。

迄今为止，马斯克并未就何时抛售这批股票做出具体表态。一般来说，企业高管抛售股票，都会为此制定长期规划，以免触发利用内部信息操控股市的嫌疑。

税法改革

美国参议院财政委员会主席、民主党籍参议员威顿（ Ron Wyden）对马斯克的股票销售计划反应冷淡。威顿发推文表示："世界首富是否应当缴税的问题，不应取决于推特上问卷调查的结果。"

目前，美国正在就改革税法展开讨论，按照民主党的计划，只要亿万富豪们所持股票价格上涨，就需对尚未兑现的盈利部分缴税。也就是说，即便没有售出股票，也须缴税。马斯克还拥有航天企业SpaceX的股份。马斯克持有的部分股票也被用来为其私人借贷做抵押担保。

关于救助饥民的讨论

一段时间以来，世界首富马斯克面临的"逼捐"呼吁越来越多，有人认为他应为解决全球的饥饿问题做出更多贡献，也有人要求他应更多履行纳税义务。

几天前，马斯克同联合国粮农组织美国籍总干事比斯利（David Beasley）展开了一场辩论。比斯利请求马斯克对全球消除饥饿的努力提供支持，而马斯克则反唇相讥，要求比斯利提供资金使用的详细信息，"以便人们了解相关的款项被用在了哪里？"

(德新社，路透社）

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