马斯克改变立场 巴西法官允许X恢复营运

从叫骂莫赖斯大法官为“伪法官”到完全服从裁决，马斯克立场的转变让莫赖斯大法官取消禁令，允许社交媒体平台X恢复在巴西的营运。

（德国之声中文网）巴西最高法院大法官莫赖斯（Alexandre de Moraes）周二（10月8日）表示允许社交媒体平台X（前身为Twitter）恢复在巴西的运营。

这是在X改变立场并开始遵守法院裁决之后做出的决定，此前马斯克曾表示他不会遵守这些裁决。

"我授权该社交平台立即恢复营运。"莫赖斯法官在其裁决中表示。

因未能遵守一系列法院命令，X已经支付了数百万美元的罚款。

X社交平台：用户最重要

该社交媒体平台表示，它"为重返巴西感到自豪"。

"在整个事件中，为数千万巴西人能够访问我们这个不可或缺的平台是最重要的。"X的全球政府事务账户发文称，并表示该公司"将在法律范围内继续捍卫言论自由。"

据估计，该平台在巴西的用户数量在2000万到4000万之间。

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马斯克：从嘴硬到服软

8月，莫赖斯法官下令暂停X的营运，直到它遵守最高法院的裁决为止。

这些裁决包括在该公司要巴西指定一名法律代表，以及支付高达1835万雷亚尔（约合328万美元）的罚款。

巴西法律要求所有互联网公司在该国设定法律代表，确保能够收到法庭裁决并及时回应。

莫赖斯法官冻结了X和马斯克的卫星互联网运营公司星链（Starlink）的资产。星链自2022年以来一直在巴西运营。

当时，马斯克猛烈抨击暂停X营运的裁定，称莫赖斯为"伪法官"，表示不会遵守这些裁决。

马斯克曾称莫赖斯为"独裁者"和"暴君"，并多次声称这位法官的行为等同于审查制度。

但是，该公司在9月底宣布任命律师康塞桑（Rachel Conceicao）为其法律代表。

这场激烈争端的核心问题在于莫赖斯是否可以命令X封锁某些被指控散布谎言和歪曲事实的账户，马斯克谴责这一要求是审查制度。

大多数被要求封锁的账户由巴西极右翼前总统博尔索纳罗（Jair Bolsonar）的支持者运营，其中一些否认他在2022年连任失败。

（法新社，路透社）

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