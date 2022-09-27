 马斯克提出俄乌和平计划 乌驻德大使让他″滚″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.10.2022

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新闻广角

马斯克提出俄乌和平计划 乌驻德大使让他"滚"

特斯拉总裁马斯克推出和平计划，呼吁乌克兰放弃克里米亚，并宣布中立。他在推特上发起的问卷调查引起了巨大的争议。

Bildkombo Wolodymyr Selenskyj, Präsident Ukraine & Elon Musk, Tech-Unternehmer

（德国之声中文网）特斯拉总裁马斯克周一发起推特民调，呼吁推特用户就一项如何结束俄乌战争的和平计划进行表决。马斯克建议，在联合国监管下，就四个被俄罗斯占领的乌克兰地区的前途进行投票。上周，莫斯科发起所谓公投希望将上述地区纳入俄罗斯版图。马斯克周一在其推文中写道："如果这是民众的意愿，那么俄罗斯就应当撤离。"对于2014年就已被俄罗斯吞并的克里米亚半岛，马斯克认为应正式归属俄罗斯，并对当地的供水予以保障。马斯克还表示，未来乌克兰应保持中立。马斯克呼吁推特用户，以"支持"或"反对"对其建议做出回应。

作为回应，乌克兰总统泽连斯基也立即在推特上发起民调。泽连斯基问道："

您更喜欢哪一个马斯克？支持乌克兰的马斯克？还是支持俄罗斯的马斯克？"立陶宛总统吉塔纳斯·瑙塞达（Gitanas Nauseda）也发表推文称："亲爱的马斯克，如果有人偷走了您的特斯拉的轮胎，但这并不能使他成为这台车或这些轮胎的合法主人。即使它们声称曾投票支持这项计划。"

马斯克再度在原推下发推文称："让我们这样尝试一下吧：应依照生活在顿巴斯和克里米亚半岛民众的意愿，来决定上述地区是应当归属俄罗斯，还是乌克兰。"他表示，他并不在乎他提出的建议是否受到欢迎，但是为了一个基本相同的结局，却让数百万人无畏牺牲，则是他非常在乎的。他认为，俄罗斯人口是乌克兰的三倍，在爆发全面战争的情况下，乌克兰绝无胜算。"如果您真心关注乌克兰，就应当寻求和平。"

即将卸任的乌克兰驻德大使梅尔尼克让马斯克“滚蛋”。

即将卸任的乌克兰驻德大使梅尔尼克让马斯克“滚蛋”。

即将卸任的乌克兰驻德国大使梅尔尼克（Andrij Melnyk）对马斯克的推文也做出了毫不客气的回应。他写道，我只能做出"外交辞令般的回应"：滚吧！

截至本台发稿时为止，已有超过两百万推特用户就马斯克的和平建议进行了表决，超过60%的人持反对意见。

(路透社，法新社）

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