 马斯克：找到推特新任CEO，她将于六周后上任 | 经济纵横 | DW | 12.05.2023

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经济纵横

马斯克：找到推特新任CEO，她将于六周后上任

马斯克宣布，接替他的新任推特首席执行官是一位女性，将在大约六周后上任。

马斯克去年10月下旬成为推特的所有者和首席执行官

马斯克去年10月下旬成为推特的所有者和首席执行官

（德国之声中文网）马斯克周四（5月11日）宣布，他已找到推特（Twitter）新任首席执行官（CEO）的替代人选。

"很高兴地宣布我为推特聘请了一位新的首席执行官。她将在大约6 周后上任！"马斯克发表推文说， "我的角色将转变为执行主席兼首席技术官，负责监督产品、软件和系统操作。"

马斯克于去年10月下旬成为推特的所有者和首席执行官。去年12月，他在推特上表示，"一旦我发现有人愚蠢到可以接受这份工作"，他就会辞去首席执行官一职。

由于马斯克的公告，推特公司股价周四上涨。投资者越来越担心，马斯克对推特的精力投入已影响了他对属下其他企业的管理，包括电动汽车公司特斯拉和太空探索公司 SpaceX。

马斯克管理推特怎么样？

马斯克上任后解雇了推特公司的大部分员工，包括当时的首席执行官阿格拉瓦尔（Parag Agrawal）。他还发誓要放宽限制规定，引发人们对该平台正在成为仇恨言论和错误信息中心的批评。

马斯克推出的另一项新政策是"Twitter Blue"，用户每月需支付8美元（7.3 欧元）以来验证帐户。

在引入"Twitter Blue"后，在早期系统下通过复选标记验证的 Twitter 用户失去了身份验证，而诱使支付月费。这意味着验证失去意义，冒充名人、企业和政府组织的账户将会充斥这个平台。

自称为"言论自由绝对主义者"的马斯克还发布了暗示阴谋论的推文，例如毫无根据地声称最近在德克萨斯州艾伦市发生的致命枪击事件出自"心理问题"。

「卷王」馬斯克：工作量暴增 一周七天不停歇

（法新社、德新社、美联社）

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马斯克宣称将辞去推特总裁一职

不过，他同时也表示，找到继任者之后才会正式辞职。那么，马斯克真的会辞职吗？前不久，他还曾表示"真正能够维持推特生命的人，都不愿接受这份工作。"

硬核卷！马斯克将办公室改卧室

马斯克将推特旧金山总部的一些办公室改成了可供员工休息的卧室。分析指出，这些卧室是方便“硬核”员工们在办公室通宵工作使用的，此举招致旧金山市着手调查。马斯克不满地回应说，公司因“为疲惫的员工提供床位”而受到了不公对待。

马斯克：美情报机构可查阅所有推特私信

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美国前总统特朗普推特账号被解封

新近收购了推特的特斯拉创办人马斯克在推特上宣布，对美国前总统特朗普的推特账号进行解封。去年1月8日，推特以“存在进一步煽动暴力行为的风险”为由永久禁封了特朗普的个人账号。

新官上任三把火！推特开始“马斯克化”

马斯克接管推特后迅速展开行动，炒掉多名高管，解散董事会，他成了唯一的董事。推特用户验证流程也可能会进行大刀阔斧的改革。用户的永久禁令或会被取消，特朗普会回归推特吗？

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