马斯克：找到推特新任CEO，她将于六周后上任

（德国之声中文网）马斯克周四（5月11日）宣布，他已找到推特（Twitter）新任首席执行官（CEO）的替代人选。

"很高兴地宣布我为推特聘请了一位新的首席执行官。她将在大约6 周后上任！"马斯克发表推文说， "我的角色将转变为执行主席兼首席技术官，负责监督产品、软件和系统操作。"

马斯克于去年10月下旬成为推特的所有者和首席执行官。去年12月，他在推特上表示，"一旦我发现有人愚蠢到可以接受这份工作"，他就会辞去首席执行官一职。

由于马斯克的公告，推特公司股价周四上涨。投资者越来越担心，马斯克对推特的精力投入已影响了他对属下其他企业的管理，包括电动汽车公司特斯拉和太空探索公司 SpaceX。

马斯克管理推特怎么样？

马斯克上任后解雇了推特公司的大部分员工，包括当时的首席执行官阿格拉瓦尔（Parag Agrawal）。他还发誓要放宽限制规定，引发人们对该平台正在成为仇恨言论和错误信息中心的批评。

马斯克推出的另一项新政策是"Twitter Blue"，用户每月需支付8美元（7.3 欧元）以来验证帐户。

在引入"Twitter Blue"后，在早期系统下通过复选标记验证的 Twitter 用户失去了身份验证，而诱使支付月费。这意味着验证失去意义，冒充名人、企业和政府组织的账户将会充斥这个平台。

自称为"言论自由绝对主义者"的马斯克还发布了暗示阴谋论的推文，例如毫无根据地声称最近在德克萨斯州艾伦市发生的致命枪击事件出自"心理问题"。

「卷王」馬斯克：工作量暴增 一周七天不停歇

（法新社、德新社、美联社）

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