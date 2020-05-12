 马斯克：我偏要复工 要抓就抓我 | 经济纵横 | DW | 12.05.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

疫情防控

马斯克：我偏要复工 要抓就抓我

马斯克不仅抨击加利福尼亚州政府的抗疫措施，更发出挑战。他不顾当局旨意，要求设在加州的特斯拉厂复工复产。当地卫生局有意息事宁人。

China Shanghai | Tesla Model 3, Elon Musk, CEO (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

特斯拉上海已经复工

（德国之声中文网）特斯拉总裁马斯克指令位于加利福尼亚州的主厂复工，由此，违反了当地抗疫措施。马斯克推文道，他将亲赴生产线，加入流水线旁职工们的行列。他还声明："若要抓人，那我恳请只逮我一个。"

"否则，我们撤离加州"

特拉斯弗里蒙特（Fremont）主厂所在的阿拉梅达县（Alameda County）目前仍实施人员出行限制，以遏制新冠病毒传播。上周末，特斯拉对之提告，马斯克并威胁称，将不惜将特斯拉总部所在地从加州迁往得克萨斯州或内华达州。

马斯克发出这则推文前，加州州长纽瑟姆（Gavin Newsom）已表示，有可能于下周就允许重新开工。弗里蒙特卫生局也试图平息事态。该机构表示，相信特斯拉会呈交复工复产建议书，然后，各方能就程序和时间表达成一致。

USA Kalifornien Tesla (picture-alliance/newscom/UPI Photo/T. Schmitt)

位于加州弗里蒙特的特斯拉工厂

火爆性子

马斯克从一开始就对新冠病毒的危险轻描淡写。上周，他怒斥阿拉梅达县的出行限制是"法西斯"。他也做过努力，将特斯拉的生产定义为"不可或缺"，指出，即使是在瘟疫大流行时期，特斯拉也不能停工。不过，他的诉求未获当局认可。

加州弗里蒙特厂是特斯拉的最大组装基地。设在中国的第二家新厂刚开工不久。特斯拉目前也在柏林附近的勃兰登堡格林海德（Grünheide）建厂，计划于2021投产。

 

凝炼／洪沙（德新社）

DW.COM

马斯克：加州“禁足令”是“法西斯主义”

电动汽车制造商特斯拉总裁马斯克抨击美国加州因新冠病毒瘟疫而实施严格外出限制，称相关规定是法西斯主义。 (30.04.2020)  

中国全力重启经济挑战重重

整整6星期，中国这个全球第二大经济体基本停摆。现在，中国试图采用一切手段，使经济机器全面运作。然而，单有政治意愿是否就能奏效？ (01.04.2020)  

客座评论：后疫情时代的产业链重置趋势

新冠疫情很可能会长期持续，世界经济遭受重创在所难免。在这样的背景之下，全球化进程乃至全球产业格局分布会受到怎样的影响，对全球最大经济体中美又会意味着什么？经济学者沈凌作出分析。 (07.04.2020)  

相关内容

Frankfurt Flughafen - Mitarbeiterin der Bundespolizei verteilt Infomaterial zu Quarantänemaßnahmen

不满入境强制隔离！德国公民胜诉 12.05.2020

在瑞典有一栋度假屋的德国下萨克森州一公民胜诉：他无须在返乡后接受隔离。法官们判决该州疫情防控规定里的一段条文无效。

Symbolbild: Aus dem gewohnten Sommerurlaub im Jahr 2020 wird nichts werden

德国人今夏能否去度假？ 10.05.2020

尽管听上去难以置信，但德国人今年夏天可能还是可以去度假。德国一些联邦州计划5月逐步恢复餐馆和宾馆的运营。至于能否出国游，德国政府旅游业专员也流露出一线希望。

Russland Moskau Polizei Roter Platz

全球累计确诊超过411万 俄确诊人数仅次于美、西 11.05.2020

上海迪斯尼乐园恢复营业，武汉等地再增确诊病例，俄罗斯单日新增病例连续过万，欧洲逐渐放宽限制措施......一周伊始，一起来关注全球各地疫情的新发展。

广告
Großbritannien London Coronavirus Graffiti (picture-alliance/Photoshot/H. Yan)

新冠疫情死亡率下降了吗？数据揭示复杂现实

在许多国家，和疫情爆发初期相比，新冠病毒感染死亡率下降了。但是专家说，我们应该查看全因死亡人数--它们讲述的故事截然不同。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  