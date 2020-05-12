马斯克：我偏要复工 要抓就抓我

（德国之声中文网）特斯拉总裁马斯克指令位于加利福尼亚州的主厂复工，由此，违反了当地抗疫措施。马斯克推文道，他将亲赴生产线，加入流水线旁职工们的行列。他还声明："若要抓人，那我恳请只逮我一个。"

"否则，我们撤离加州"

特拉斯弗里蒙特（Fremont）主厂所在的阿拉梅达县（Alameda County）目前仍实施人员出行限制，以遏制新冠病毒传播。上周末，特斯拉对之提告，马斯克并威胁称，将不惜将特斯拉总部所在地从加州迁往得克萨斯州或内华达州。

马斯克发出这则推文前，加州州长纽瑟姆（Gavin Newsom）已表示，有可能于下周就允许重新开工。弗里蒙特卫生局也试图平息事态。该机构表示，相信特斯拉会呈交复工复产建议书，然后，各方能就程序和时间表达成一致。

位于加州弗里蒙特的特斯拉工厂

火爆性子

马斯克从一开始就对新冠病毒的危险轻描淡写。上周，他怒斥阿拉梅达县的出行限制是"法西斯"。他也做过努力，将特斯拉的生产定义为"不可或缺"，指出，即使是在瘟疫大流行时期，特斯拉也不能停工。不过，他的诉求未获当局认可。

加州弗里蒙特厂是特斯拉的最大组装基地。设在中国的第二家新厂刚开工不久。特斯拉目前也在柏林附近的勃兰登堡格林海德（Grünheide）建厂，计划于2021投产。

凝炼／洪沙（德新社）