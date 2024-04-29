马斯克快闪北京丰收 传与百度合作导航功能

马斯克在29日下午搭乘专机离开北京，这场快闪之旅的收获似乎不小。继中国汽车工业协会把特斯拉列入符合安全规定的名单后，有消息称，特斯拉与中国科技巨头百度也将进一步合作。

（德国之声中文网）特斯拉执行长马斯克（Elon Musk）週日（4月28日）突然造访北京，与中国国务院总理李强等高级官员会晤。此行也是他继去年5月下旬后，在一年内二度访中。

中国航班追踪应用程式“Utrip”显示，马斯克的专机已经在週一（29日）下午1点离开北京，飞往美国阿拉斯加。

媒体分析认为，马斯克此行主要是为了争取全自动驾驶系统（FSD，Full-Self-Driving-Computer）在中国开放。他週日与李强会晤后，中国汽车工业协会晚间发布的公告中，便把特斯拉Model 3与Model Y列入数据安全符合规定的名单，成为榜上唯一一家外国车厂。

公告指出，资料安全测试包含车外人脸信息等匿名化处理、默认不搜集座舱数据、座舱数据车内处理、处理个人信息显著告知等，以及汽车如何搜集并处理敏感个人资讯、驾驶是否可轻松阻止车辆搜集资料等范畴。

2021年，特斯拉曾因资料搜集问题，被禁止进入中国军事场所和部分政府场所。

路透社指出，数据安全和合规性的问题，是特斯拉此前未能在中国开放全自动驾驶的主要因素。4年前，特斯拉推出了其“Autopilot 自动辅助驾驶”自动性最高的软件版本；中国监管单位则在2021年要求特斯拉把其车辆在中国搜集的数据储存在上海，不能回传美国。有知情者称，马斯克希望获得中方许可传输数据到海外，让特斯拉能够训练其自动驾驶系统的演算法。

马斯克28日造访北京，与中方洽谈自动驾驶系统等议题。 图像来源: REUTERS

联手百度部署全自动驾驶

彭博社引述知情人士说法指出，特斯拉将与中国科技巨头百度合作开发地图及导航功能，以推进在中国市场部署全自动驾驶功能 。马斯克本月初于X平台上接受问答时，也曾透露特斯拉可能“很快”就会向中国客户提供FSD服务。

根据中方规定，所有智慧驾驶系统都需要获得测绘资格才能在公共道路上运作。外国企业则需要透过已经获得官方许可的中国本土企业合作。百度恰好是十几家获得测绘资格的公司之一。

一旦取得测绘服务牌照，特斯拉便会被允许在中国道路上合法运行FSD软件，让旗下车队搜集有关车辆周围环境的数据，例如道路布局、交通标志和周边建筑物。不过当前尚无法确认搜集到的数据属于特斯拉或百度。

专家表示，中国的交通状况复杂，行人及骑乘自行车的用户都比其他市场来得多，这些场景也对于训练自动驾驶系统演算法至关重要。

韦德布什证券公司（Wedbush Securities）分析师艾夫斯（Dan Ives）在一份报告中表示：“如果马斯克能够获得北京方面的批准，将在中国收集的资料转移到国外，这将成为加速全球自动驾驶技术演算法训练的‘游戏规则改变者’。”

百度与特斯拉至少自2020年初开始便有合作，当前特斯拉在中国的车辆使用的便是百度的导航地图。本月20日，百度也曾召开记者会，宣布与特斯拉等多家企业扩大合作，但未具体提及FSD功能。

比亚迪是如何超越特斯拉的？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中国本土车厂近年来强势崛起，而特斯拉盡管面臨比亚迪等企业的竞争加剧，在中国境内仍是最畅销的电动车之一；不过，特斯拉仍希望透过开放FSD等功能来提高销量。

马斯克此次的北京行除了与李强会晤外，也与当前正在举行中的北京车展主办单位会面。有目击者向路透社表示，中国电池厂商巨头、特斯拉主要供应商“宁德时代”董事长曾彦宏29日早上现身马斯克下榻的酒店。

（路透社、彭博社等）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。