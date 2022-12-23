 马斯克：已有近100台“星链”在伊朗运作 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.12.2022

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马斯克：已有近100台“星链”在伊朗运作

太空探索科技公司（SpaceX）首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）周一表示，已有将近100台“星链”（Starlink）网络终端机在伊朗运作。俄罗斯入侵乌克兰后，马斯克已向乌克兰提供了约2.2万台“星链”终端。

Elon Musk sagt Starlink aktivieren

马斯克12月26日表示，已有将近100台“星链”（Starlink）网络终端机在伊朗运作

（德国之声中文网）本周一（12月26日），一名推特用户上传了一段据称是拍摄于"伊朗街头"的视频，并在配文中说："现在的伊朗街头⋯⋯女性有了更多选择是否遮盖头发的自由。"SpaceX首席执行官马斯克在该推文下留言说，"将近100台星链设备在伊朗运作。"

今年9月，22岁的伊朗库尔德族女子玛莎·阿米尼（Mahsa Amini）因未能"正确佩戴"头巾而被道德警察逮捕并在拘留中死亡。这一事件引发了伊朗的反政府抗议浪潮。为封锁管制有关抗议活动的消息，伊朗政府不断加强网络限制。在此背景下，马斯克宣布，他将把"星链"卫星网络服务带到伊朗，作为美国支持"推动互联网自由和信息自由流动"项目的一部分。"星链"通过一个巨大的卫星网络提供互联网服务，可以帮助伊朗抗议者克服当局对民众访问互联网和某些社交媒体平台的限制。

乌克兰已收到约2.2万台“星链”终端

今年，马斯克还在乌克兰启动了"星链"卫星网络服务。俄罗斯军队入侵乌克兰并关闭当地的地面互联网服务和移动电话网络后不久，马斯克即宣布将在乌克兰提供星链服务，令当地的通讯连接得以恢复。今年10月初，马斯克曾提出一条通往"乌克兰-俄罗斯和平"的道路，包括建议乌克兰将克里米亚割让给俄罗斯并允许在俄罗斯军队入侵的地区进行公投等，遭到乌克兰总统泽连斯基和其他乌克兰官员的强烈反对。马斯克对此回应说，向乌克兰提供星链服务并对抗俄罗斯的干扰已经让他花了8000万美元，他不会再继续为乌克兰支付这些费用了，他还建议美国政府来付这笔钱。据美国有线电视新闻网（CNN）报导，SpaceX9月曾致函五角大楼，称除非美国军方每月提供数千万美元的帮助，否则它可能不得不停止对乌克兰的星链服务资助。不过，在威胁撤回资金后没几天，马斯克又改口表示，在与五角大楼讨论后，他将继续"无限期"免费资助乌克兰的星链(Starlink)移动互联网系统。

星链卫星网络服务也在乌克兰战场发生着重要作用

"星链"卫星网络服务也在乌克兰战场发生着重要作用

乌克兰副总理兼数字转型部长米哈伊洛·费多罗夫（Mykhailo Fedorov）近日表示，自2月开战以来，乌克兰已经收到了约2.2万台"星链"终端。他说，在未来几个月内，还会有1万多台"星链"设备被送到乌克兰。

（路透社等）

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