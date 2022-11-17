 马斯克宣称将辞去推特总裁一职 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.12.2022

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新闻广角

马斯克宣称将辞去推特总裁一职

不过，他同时也表示，找到继任者之后才会正式辞职。那么，马斯克真的会辞职吗？前不久，他还曾表示"真正能够维持推特生命的人，都不愿接受这份工作。"

Elon Musk und Twitter-Logo

(德国之声中文网）今年十月，马斯克收购了因特网短消息平台推特。接手之后，推特就陷入了无休无止的混乱状态。现在马斯克宣布，他愿意辞去推特总裁一职，但前提条件是找到一位愿意和能够接手的继任者。马斯克发推宣称："只要能找到一位足够愚蠢、愿意接受这份工作的继任者，我就会立即辞职。将来我只会领导软件和服务器团队。"

周日，马斯克曾表示，截至目前，一直还没有找到合适的继任者，"找不到一位既能维持推特生命，又愿意接手这份工作的人选。" 管理风格引发众多争议后，马斯克就其是否应继续担任推特总裁一事发起网络民调。1750万参与民调的网络用户中，57.5%的人主张马斯克辞职。马斯克随即表示，他会顺应民调结果宣布辞职。

马斯克就是否应辞去推特总裁发起网络民调

马斯克就是否应辞去推特总裁发起网络民调

批评者称马斯克言而无信

马斯克成为"推特总裁"两个月以来，该公司一直被无休无止的动荡和争议所困扰。马斯克本人也因其一系列颇具争议的决策受到广泛诟病。

马斯克收购推特的行动，从一开始质疑声就不绝于耳。他本人表示，收购推特是为了强化言论自由。但批评者则普遍担心，马斯克收购推特之后，网络语言暴力的问题会进一步恶化，宣扬及煽动仇恨的信息以及虚假信息将会更加泛滥。马斯克并没有能够打消批评者的顾虑，恰恰相反，马斯克接手推特之后，大量裁员、出尔反尔的规则变化以及其他一系列有争议的决策，令推特深陷舆论漩涡，因广告商纷纷告辞，对推特公司至关重要的广告收入也急剧减少。

「卷王」馬斯克：工作量暴增 一周七天不停歇

（综合报道）

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