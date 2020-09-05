 马斯克宣布生产2.5万美元特斯拉--若干年后 | 经济纵横 | DW | 23.09.2020

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经济纵横

马斯克宣布生产2.5万美元特斯拉--若干年后

当初，人们曾笑话他。现在，他的企业比某些历史悠久的康采恩更值钱。但在"电池日"（Battery Day），这位自我造就者只能让人将信将疑。

Deutschland Grünheide Elon Musk (Getty Images/M. Hitij)

特斯拉总裁埃隆·马斯克（资料图）

（德国之声中文网）1980年代，一著名电池生产商曾打出过一漂亮广告：一队粉红色玩具兔敲打比赛，末了，剩下使用该生产商电池的那个小兔子还在敲打。其它兔子的电池都已耗尽。当自我造就的企业家马斯克在加州费利蒙（Fremont）又一次为自己的产品做宣传时，人们脑海里不禁有浮现出当年的广告画面。人们之所以会想起当年，也因为特斯拉的这一活动取名"电池日"，而马斯克的特斯拉电动车是否成功，电池的功效乃为一大要点。

售价2.5万美元

这位企业家要向市场投放一款价廉物美的特斯拉，且还是全自动车。马斯克在费利蒙称，"我们确信，能生产一种售价2. 5万美元的非常令人信服的电动车"。不过，消费者们还得有点儿耐心，因为，价格锐减的前提是，电池生产成本大幅下降。虽说马斯克相信这能做到，但要在大约３年后才能成为现实。

Automobile der Marke Tesla (picture-alliance/AP Photo/B. Margot)

加利福尼亚的特斯拉供货

观察者们曾期待在汽车电池制造方面会有开拓性创新。高效、低成本蓄电池是电动车在大众市场立足的基本前提。在这一领域，分析家们尤其看好特斯拉。与此相应，对马斯克在"电池日"会有何种宣布的期待便也很高。

然而，基本上都只是"预告"。其实，这位特斯拉领导人在前一天即已给对即将出现突破性进展的期待降了点温。他推文表示，特斯拉电池技术上的创新要从2022年起经由较大规模生产方能显示出来。

尽管警告在先，股民们仍大为失望，争相抛售特斯拉股票，使该股票以5.6％的降幅结束正常交易日后，又在后股市交易中狂跌７％以上。不过，鉴于今年以来上涨400％以上，特斯拉股票依旧属于股市最大赢家，因此，此时套现亦称合算。这家马斯克康采恩目前市值3950亿美元，是全球身价最高的汽车生产商。

齐摁喇叭向老板致意　

暂时受挫并不能使也要在德国设厂的这位特斯拉老总动摇信心。他宣布，特斯拉不放弃年产50万辆电动车的目标，这意味着，2020 年的产量将比上一年增加36％。马斯克称，其它汽车制造商普遍下行，唯特斯拉高走。

受新冠大流行瘟疫限制，股东大会只能在美国特斯拉工厂前的空场上举行。现年49岁的高科技亿万富翁马斯克接受粉丝们齐摁喇叭欢呼。这只首席兔子敲打着、敲打着，--不断敲打着。

观看视频 01:31

新冠疫情让特斯拉德国工厂“因祸得福”？

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