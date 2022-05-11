马斯克宣布收购推特交易暂时搁置

（德国之声中文网）马斯克在推特上陈述理由说，想先看一看有多少推特账号是虚假账号，是否所占比例仅有5%。

这条推文发表两个小时后，他又在推特上表示，他依旧致力于实现这桩收购案。

马斯克第一条推文一经张贴，推特股价应声大跌，跌幅达到将近25%。第二条推文发表后，推特股价又开始大幅回升。但距离马斯克自己提出的每股54.2美元的目标仍相距甚远。周四（5月12日）推特收盘时的股价是45.8美元。这表明投资者对马斯克是否真的会完成交易持怀疑态度。

推特公司称今年第一季度投放的广告可触及到2.29亿用户。这一数字并没有明确区分虚假账户和真实账户。最近推特公司不得不承认，由于一个错误，自2019年以来报告的用户数字略有夸大。但是数量非常小，最多只有不到200万用户。几天前，推特在其详细的季度报告中公布了虚假账号的比例约为5%的估计。

马斯克是否能利用推特提供虚假账户数量的不准确信息的指责退出交易或者压低出价，目前尚不清楚。他在交易之前已经放弃了对推特账目的常规审计。

虽然推特和马斯克商定，如果其中一方终止收购交易，须交纳10亿美元罚金。但专家们认为，这并不意味着马斯克可以不需要理由地以交纳10亿美元罚金的方式简单脱身。

上个月，马斯克提出以440亿美元收购社交媒体平台推特（Twitter）的要约被推特公司董事会接受。这笔交易目前仍需要得到股东和监管机构的支持。

到目前为止，推特和马斯克都希望在今年年底前完成收购交易。最近几个月，马斯克已经买下了推特公司9%的股份。

过去几天这桩收购案还生出其它枝节。马斯克最初想将收购价中大约120亿美元以贷款形式支付，这些贷款以他的特斯拉股票作为抵押。但本周四，特斯拉股价从之前的1000美元左右暴跌至728美元后，这一计划对他越来越不利。

商业、金融信息提供商彭博分析认为，马斯克正在寻找其他融资渠道，而不再是以股权支持的贷款。马斯克发布推文后，特斯拉股价在盘前交易中攀升至770美元。

推特CEO帕拉格·阿格拉瓦尔(Parag Agrawal)周四宣布了冻结招聘和其他能够削减成本的措施。消费者产品主管贝克普尔(Kayvon Beykpour)和营收产品主管法尔克(Bruce Falck)在各自发布的公开帖子中表示，两人都被阿格拉瓦尔要求离职。由此也可看出推特公司在等待马斯克收购期间所处的不确定性状态。

（德新社）

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