马斯克如何利用X平台干预全球政治？

亿万富翁马斯克正在把他的社交媒体平台X当作扩音器，从英国到德国再到委内瑞拉，介入全球政治议题。欧盟委员会正在依据《数字服务法》就 X 平台上的有害内容展开调查。

（德国之声中文网）从英国的骚乱、委内瑞拉的总统选举到德国应对极右翼政党选项党（AfD），到处都有马斯克的身影。但这只是这个亿万富翁干预远离他所在的美国德克萨斯州的世界政治三个最新的例子。

美国大选即将举行，马斯克正积极利用他的社交媒体平台X支持特朗普的竞选。不仅如此，这位世界首富还经常向他超过1.93亿的粉丝发表有关其他国家政治问题的推文，尽管他对这些事情往往一知半解。

马斯克积极利社交媒体平台X支持特朗普的竞选 图像来源: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance

德国海因里希·伯尔基金会主席阿尔布雷希特 (Jan Philipp Albrecht) 表示："马斯克在欧洲问题的辩论中没有带来任何有信息和有价值的观点。这并不奇怪，因为他住在美国，主要与美国观众交流。"

虽然马斯克的干预涉及广泛的问题，但它们往往遵循相似的模式。通常，这位亿万富翁谴责他认为的左翼理想和倾向，他认为这些倾向正在导致社会的退化。

"马斯克处在一个非常特定的极端自由主义和右翼民粹主义、反动声音的泡沫中。"阿尔布雷希特说，他是德国绿党成员，该党是德国执政联盟的一部分。他认为，"马斯克的大部分信息都来自这些圈子，常常传播阴谋论和虚假信息。"

"考虑到他的影响力，尤其是他的平台的影响力，这非常令人担忧。"阿尔布雷希特告诉德国之声。

通过X平台插手政治的野心

自1990年代中期创立第一家公司以来，这位出生于南非、移民美国的企业家创办了一系列成功的企业，积累了超过2090亿美元的财富。在过去的十年里，他参与的航天公司SpaceX及其卫星子公司星链（Starlink）等项目也帮助他获得了越来越多的政治影响力。

然而，马斯克通过X平台插手政治的野心更加明显。2022年，他购买了这个平台，当时它的名字叫推特（twitter）。从那时起，从那时起，右翼内容创作者的整个生态系统就在该平台上建立起来。 与此同时，根据皮尤研究中心 2024 年的一项研究，X 越来越受到右倾用户的欢迎。

马斯克本人每天发布和分享几条帖子，从表情包到公司公告，再到频繁的政治问题评论。

美国圣母大学社会科学家法恰尼 (Matthew Facciani) 表示，长期以来，马斯克一直被认为在意识形态上无法识别，"自从获得该平台以来，马斯克公开支持更多的右翼观点和右翼政客"。

研究社交网络和政治两极分化的法恰尼表示，马斯克的在线活动表明这位亿万富翁"在他的平台上消费了大量的右翼内容"。

"很多人都会陷入社交媒体上的信息回声室，马斯克似乎也不例外，不同之处是他拥有巨大的财富和影响力。"法恰尼告诉德国之声。

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和各国政治人物打嘴炮

这位亿万富翁的介入政治辩论的欲望遍及全球。8月初，他在X上暗示"英国内战不可避免"后，英国政府表达不满。在此骚乱中，英国各地的清真寺和收容寻求庇护者的酒店遭到袭击。

英国政府发言人批评他的言论，称马斯克的言论"没有正当理由"，马斯克随后加倍攻击，将英国首相基尔·斯塔默称为"双标基尔"：这是右翼圈子流传的一种叙述，称英国警察对待白人极右翼暴徒比少数族裔更严厉。

在评论英国局势之前，马斯克与委内瑞拉总统马杜罗发生了激烈的争论。他们的交锋导致马斯克称马杜罗为"独裁者"，并表示他将亲自把马杜罗"驮在驴上"送到美国关塔那摩拘留中心。

几天后，马杜罗签署了一项法令，暂时封锁了委内瑞拉国内对X的访问。

马斯克与委内瑞拉总统马杜罗发生激烈的争论后，马杜罗暂时封锁委内瑞拉国内对X的访问 图像来源: Juan Barreto/Drew Angerer/AFP

同情德国极右翼

在德国政治方面，马斯克多次通过表达对极右翼政党选项党（AfD）的同情而引发关注。德国国内情报机构将选项党的部分成员归类为"极右翼极端分子"。2023年秋天，这位亿万富翁分享了一篇批评德国政府处理非法移民问题的帖子，并表示支持选项党。今年6月，他回应了一位在右翼圈子中颇受欢迎的网红的帖子。该网红表示她投票给了选项党，马斯克则发推文说："他们一直在说'极右翼'，但我读到的选项党政策并不极端。"

不遵守规则的人应该受到惩罚

绿党政治家阿尔布雷希特是对马斯克干预德国政治最直言不讳的批评者之一，他表示，马斯克可以在现有法律的范围内自由表达自己的意见。

但问题在于，阿尔布雷希特指出，他是利用X--他自己购买并控制的平台来做这些事情的。他说，这让人质疑该平台的中立性，以及 作为曾经的推特（Twitter） 与其他社交媒体平台一样在欧盟享有的中立特权。

当社交媒体平台在2000年代首次出现时，欧洲立法者决定将它们一般视为人们用来交流的中立平台，类似于电信提供商。随着新社交媒体法律《数字服务法》（DSA）的生效，是时候重新评估这一立场了。

欧盟委员会正在依据《数字服务法》就 X 平台上的有害内容展开调查。如果欧盟发现 X 不遵守其打击非法内容和虚假信息的规则或透明度要求，该公司可能会面临高达其全球收入 6% 的巨额罚款。

"欧洲委员会必须以最大限度的严厉性对待像马斯克这样的行为者。"阿尔布雷希特告诉德国之声。这位前欧洲议会议员说，"并不是说这个平台应该消失，也不是说马斯克不应该被允许表达他的意见--但他必须像其他人一样遵守规则。任何不遵守规则的人都应该受到惩罚。"

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