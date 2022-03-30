 马斯克大举入股推特 | 经济纵横 | DW | 05.04.2022

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经济纵横

马斯克大举入股推特

特斯拉老板马斯克一举成为互联网短信服务商推特的最大股东。推特股价应声大涨五分之一以上。其实，马斯克曾经常发贴诟病推特。

Deutschland Elon Musk Tesla in Berlin Grünheide

（德国之声中文网）特斯拉首席执行官马斯克已成为推特最大股东。本周一（4月4日），推特宣布，这位科技亿万富翁已持该公司 9.2% 股份。根据一份美国证券交易委员会（SEC）文件，马斯克现拥有推特股票近 7350 万股。随着马斯克宣布参股，推特股价在美国盘前交易中旋即飙升，涨幅达20%。马斯克是推特 8000 万用户中最大名人之一。 

约一周前，马斯克就推特是否严格遵守言论自由原则向用户们征求意见。他推文道：“民意调查将带来重大后果。”在此次非代表性调查中，70% 的用户称，推特未能坚定贯彻言论自由原则。 尤其是保守人士和前美国总统特朗普的支持者们抨击推特对涉及新冠的不正确和可疑信息采取行动。在表达了对 2021 年 1 月 6 日国会大厦冲击者的支持后，特朗普在推特账号遭封。与脸书和 YouTube 不同，推特迄今强调，这位前总统不得重新成为其用户。

Grünheide | Eröffnung Tesla Gigafactory

2022 年 3 月 22 日，马斯克在柏林附近的格林海徳（Grünheide）特斯拉超级工厂开幕式上 

挑衅性发推

新冠疫情初期，马斯克本人曾推文淡化其危险性，批评加利福尼亚州的防疫限制措施是"法西斯"。对于他，推特是一重要沟通渠道。他也因其推文而惹来不少麻烦。 

围绕与美国证券交易委员会 (SEC) 的争议，2018 年夏，马斯克在推特上表示，考虑将特斯拉撤出证券交易，由此差点失去特斯拉老板位子。尽管只有先期谈判，马斯克此前却推文称，相关资金已有保障。 

末了，马斯克不得不支付罚款，离开特斯拉董事会，并同意清除对公司股价有潜在影响的推文。就此，他仍同证交会争执，指责当局限制他个人言论自由。

现年 50 岁的马斯克不仅使用推特发布有关特斯拉及其太空公司 SpaceX 的消息，还转发搞笑帖子、发表挑衅性观点、表达对加密货币的支持，或者与批评者交流。

Tax me if you can Billbaord at US Capitol Elon Musk

线下也挑衅：马斯克和其他超级富豪造势活动："你们若行，就对我征税吧"。 

希特勒、斯大林拿来作比

今年2 月，他推文攻击加拿大总理特鲁多，引发众怒。在后来删除的一条推文中，有一张希特勒照片，上注："不要再把我同贾斯汀·特鲁多相比较。我有财政预算。" 

马斯克发此推文是针对加拿大警方打击围绕卡车司机抗议浪潮的加密货币交易的报道。多年里，加拿大政府一直难以制定预算。 

在推特联合创始人多尔西（ Jack Dorsey ）把该推文转给推特负责人阿格拉瓦尔（ Parag Agrawal ）后，马斯克在推特上发布了一张经剪辑的历史图片，将阿格拉瓦尔的脸移植在苏联独裁者斯大林身上，多尔西则被称为斯大林的情报局长叶佐夫（ Nikolai Jeschow ），叶佐夫本人最终成了斯大林"大清洗" 的牺牲品。

USA Elon Musk schießt Tesla-Roadster mit neuer Super-Rakete ins All

2017 年，马斯克用一枚 Space X 火箭将特斯拉跑车送入太空 

 来自南非的超级企业家 

对推特来说，马斯克同时是使该平台受人青睐的著名用户之一。去年秋，他以一项推特问卷引起轰动。他询问用户，他是否该放弃所持的 10% 的特斯拉股份。其实，马斯克当时必须出售他的部分股份来为到期的股票期权纳税。 

这位古怪的高科技企业家是目下全球最富者。金融服务机构彭博社估计他坐拥 2730 亿美元，主要归功于他的特斯拉和 SpaceX的股份。推特目前市值 310 亿美元，由此，他的推特份额可能使他花费约 30 亿美元。

马斯克不仅是全球最大电动车生产商特斯拉和航天-通信技术公司 SpaceX的老板。属于这位南非裔美国人企业帝国的还有神经科技开发商Neuralink和基础建设公司The Boring Company。

 

（德新社，路透社）

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