  1. 跳转至内容
  2. 跳转至主菜单
  3. 跳转到更多DW网站
焦点
阿萨德家族以色列-哈马斯战争俄罗斯入侵乌克兰
最新视频
电视直播节目
政治德国

马斯克在德国报纸发表支持选项党的评论引发激烈争论

2024年12月29日

美国亿万富翁马斯克在德国《世界报》发表客座评论支持德国选择党。他声称反移民的选项党是处于“文化和经济崩溃边缘”的“国家的最后一线希望”。评论发表后，该报评论部高级编辑宣布辞职。

https://p.dw.com/p/4oekc
马斯克将在美国当选总统特朗普的政府中发挥关键作用
马斯克将在美国当选总统特朗普的政府中发挥关键作用图像来源: Jim Watson/AFP

（德国之声中文网）美国亿万富翁埃隆·马斯克(Elon Musk)在德国《世界报》发表的一篇客座评论中表达对德国选择党（AfD）的支持。

上周他在社交媒体平台X上声称“只有选项党才能拯救德国”。

马斯克在评论中写道：“将选项党描绘成极右翼分子显然是错误的，考虑到该党的领导人爱丽丝·魏德尔（Alice Weidel ）有一位来自斯里兰卡的同性伴侣！这听起来像希特勒吗？拜托！”他认为，反移民的选项党是处于“文化和经济崩溃边缘”的“国家的最后一线希望”。

该评论在网上发表后不久，《世界报》观点版栏目高级编辑柯格尔（Eva Marie Kogel）在X上写道，她已提交辞呈。

《世界报》候任主编布尔加尔特（Jan Philipp Burgard）在接受路透社采访时说： “民主和新闻业依靠言论自由蓬勃发展。这包括处理两极分化的立场并对其进行新闻分类。”

但他强调，德国选择党“对我们的价值观和经济构成威胁”，并指出德国选择党在图林根州的领导人霍克（Bjoern Hoecke）“曾多次因使用被禁的纳粹口号而被定罪”。

《世界报》隶属于德国最具影响力的新闻报业集团Axel Springer，旗下还包括德国阅读量最大的《图片报》。

更多阅读：德国大选：社交媒体将扮演什么角色？

由于马斯克将在美国当选总统特朗普的政府中发挥关键作用，这位亿万富翁的干预引发了干涉德国民主的指控。

绿党议员奥德雷奇 (Andreas Audretsch) 写道：“我们决不能允许马斯克、中国政府或俄罗斯的流氓工厂破坏我们欧洲的民主。”

德国记者协会 (DJV) 抗议《世界报》编辑人员允许刊登“选举广告”。

但马斯克声称因为自己在德国拥有“重大投资”而有权参与德国政治事务。德国总理肖尔茨领导的联合政府垮台后，新一届大选将于明年2月23日举行。

德国选择党在目前德国的民意调查中排名第二，但德国主流、更中立的政党已承诺在协商联合组阁时拒绝与选择党合作。

（路透社、法新社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

跳转至下一栏 浏览更多相关内容

浏览更多相关内容

马斯克在X上拥有将近1.59亿粉丝。

解救难民意味入侵意大利？马斯克与德国外交部隔空叫阵

解救难民意味入侵意大利？马斯克与德国外交部隔空叫阵

上周末，意大利一家媒体在推特上批评德国8艘NGO船只将在地中海救起的难民送去意大利，同时希望德国反移民的极右翼政党选项党能赢得地方选举。亿万富翁马斯克转发该贴并与德国外交部卷入一场隔空口水战。
政治2023年10月2日
图为人们在马格德堡圣诞市场遭袭后献花

圣诞市场袭击案 马斯克要求德国总理辞职

圣诞市场袭击案 马斯克要求德国总理辞职

马格德堡圣诞市场袭击案发生后，大洋彼岸的美国亿万富翁马斯克发帖要求德国总理肖尔茨立即引咎辞职，并称他是“无能的白痴”。与此同时，肖尔茨则在袭击现场发表讲话，强调要彻查这起令人震惊的案件。
恐怖主义2024年12月21日