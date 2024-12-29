马斯克在德国报纸发表支持选项党的评论引发激烈争论

美国亿万富翁马斯克在德国《世界报》发表客座评论支持德国选择党。他声称反移民的选项党是处于“文化和经济崩溃边缘”的“国家的最后一线希望”。评论发表后，该报评论部高级编辑宣布辞职。

（德国之声中文网）美国亿万富翁埃隆·马斯克(Elon Musk)在德国《世界报》发表的一篇客座评论中表达对德国选择党（AfD）的支持。

上周他在社交媒体平台X上声称“只有选项党才能拯救德国”。

马斯克在评论中写道：“将选项党描绘成极右翼分子显然是错误的，考虑到该党的领导人爱丽丝·魏德尔（Alice Weidel ）有一位来自斯里兰卡的同性伴侣！这听起来像希特勒吗？拜托！”他认为，反移民的选项党是处于“文化和经济崩溃边缘”的“国家的最后一线希望”。

该评论在网上发表后不久，《世界报》观点版栏目高级编辑柯格尔（Eva Marie Kogel）在X上写道，她已提交辞呈。

《世界报》候任主编布尔加尔特（Jan Philipp Burgard）在接受路透社采访时说： “民主和新闻业依靠言论自由蓬勃发展。这包括处理两极分化的立场并对其进行新闻分类。”

但他强调，德国选择党“对我们的价值观和经济构成威胁”，并指出德国选择党在图林根州的领导人霍克（Bjoern Hoecke）“曾多次因使用被禁的纳粹口号而被定罪”。

《世界报》隶属于德国最具影响力的新闻报业集团Axel Springer，旗下还包括德国阅读量最大的《图片报》。

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由于马斯克将在美国当选总统特朗普的政府中发挥关键作用，这位亿万富翁的干预引发了干涉德国民主的指控。

绿党议员奥德雷奇 (Andreas Audretsch) 写道：“我们决不能允许马斯克、中国政府或俄罗斯的流氓工厂破坏我们欧洲的民主。”

德国记者协会 (DJV) 抗议《世界报》编辑人员允许刊登“选举广告”。

但马斯克声称因为自己在德国拥有“重大投资”而有权参与德国政治事务。德国总理肖尔茨领导的联合政府垮台后，新一届大选将于明年2月23日举行。

德国选择党在目前德国的民意调查中排名第二，但德国主流、更中立的政党已承诺在协商联合组阁时拒绝与选择党合作。

（路透社、法新社）

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