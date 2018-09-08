马斯克因为推文受到美国司法调查

（德国之声中文网）特斯拉创始人兼CEO马斯克（Elon Musk）8月曾宣布，考虑将公司私有化、退出股市。这如今受到美国司法部的关注。特斯拉证实，因为8月份的这条推特，美国司法部要求公司提供相关文件。目前，文件已经上交，特斯拉没有收到法院传票或者被要求发表声明。美国司法部则拒绝对此表态。

8月初，马斯克突然在推特上表示，考虑或以720亿美元（每股420美元）的价格收购全部股份，让特斯拉退出股市，并称融资"不成问题"。

"还是留在股市好"

过了不到三周，马斯克就收回了这个决定，又在推特上称留在股市"对于特斯拉而言是更好的办法"。他改变主意的原因可能是因为一些投资人不看好该计划。此外，马斯克也不得不承认，一个来自沙特阿拉伯的融资承诺还没有板上钉钉。

美国证券交易委员会（SEC）要检查，推特上宣布该消息是否合法，还是应该通过其他途径。该委员会也要澄清，特斯拉理事会之前对该计划了解多少，以及当时的融资承诺有多可靠。

特斯拉设厂上海：五个为什么 为何现在？ 这笔投资的宣布时间正逢美中贸易争端日益激烈之时。不过早在去年，位于加州的Palo Alto公司（特斯拉分支）已经与上海市政府就投资事项展开对话。就宣布时机来看，似乎是受到一个消息的驱动：北京4月份宣布结束要求外国汽车制造商与中国企业合资的投资限制。包括通用、尼桑此前一直犹豫是否要在中国生产电动车，就是担心合资伙伴会分享其技术，并在日后成为竞争对手。

特斯拉设厂上海：五个为什么 为何中国？ 中国是世界最大电动汽车市场，2017年总销量达46万8000辆，比美国的20万辆高出一倍多。北京政府通过补助的方式推动电动汽车技术，并要求汽车企业必须从明年开始推出电动车型，否则就必须从竞争对手那里购买积分，以求达标。中国已经是特斯拉电动车的全球第二大市场，仅次于美国。在中国生产能够避免关税风险及其他进口限制。同时还有助于开拓零配件供应商网络，提高服务品质，以让主流购车者对特斯拉电动车更有兴趣。

特斯拉设厂上海：五个为什么 谁来买单？ 对于电动车这样一个资本饥渴类行业，谁为投资买单是一个初创企业所面临的问题。特斯拉上一个季度亏损7亿1000万美元，尽管公司表示很快就会扭亏为盈。他们在内华达州花费50亿美元建造电池厂，其中16亿来自电池生产商松下公司的投资。特斯拉现在还没有透露上海工厂的投资总额，但上海市政府已经表示，这将是当地最大笔的外国投资项目。

特斯拉设厂上海：五个为什么 前景如何？ 特斯拉估计2017年在中国的销量为15000辆，市场份额为3%。与欧美市场需求停滞相比，对于中国这样一个仍处于生长期的电动车市场，特斯拉扩张的空间还很大。而且特斯拉能够轻而易举地完成北京设立的指标：2019年各家汽车制造商品牌的销量中，必须有10%以上来自电动汽车。这意味着特斯拉很可能有富余的“电动车配额积分”出售给其他公司。

特斯拉设厂上海：五个为什么 竞争形势？ 拼杀激烈，日益加剧。包括比亚迪在内的中国国产品牌每年电动汽车和混合动力汽车的销量已经达到数十万俩。北汽集团的EC系列起价约合22000美元，去年12月一个月便售出13000辆，相当于特斯拉2017年的年销量。通用、大众以及其他国际汽车制造商正与中国企业合作，投入巨资研制廉价电动汽车，最快今年就能投放市场。而特斯拉上海工厂投产还要等上一段时间。 作者: 石涛 (美联社)



影响特斯拉股价

在马斯克宣布特斯拉留在股市后，其股价先呈现明显上涨，之后回落，自上周起又再次有升幅。在周二（9月18日）传出美国司法部介入调查的消息后，其股价大幅跳水，跌了4%。

特斯拉是在2010年上市的，马斯克本人拥有近五分之一的股份。据估计，这位科技大亨目前净资产达200亿美元，是全世界最富有的一百人之一。

王凡/叶宣（德新社，法新社，路透社）