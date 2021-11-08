马斯克出售部分特拉斯股票 套现11亿美元

（德国之声中文网）美国证券交易委员会（SEC）周三晚间发布通告称，马斯克已于周一抛售了93万只特斯拉股票，价值11亿美元。马斯克手中目前仍持有1.7亿只特斯拉股票。

彭博社报道称，这是2016年以来，马斯克首次出售自家公司的股票。本次马斯克出售股票，是计划用股票收益支付税款。由于马斯克不接受特斯拉的现金工资，而选择获得股票期权作为报酬，因此当他需要现金支付税款时，可以行使其持有的股票期权。出售股票的同时，马斯克也执行了大约价值25亿美元的股票期权。

过去几年当中，特斯拉股票一路飙升，也令特斯拉总裁马斯克一跃成为全球首富。按照福布斯或彭博社的富豪排行榜，至少从其股票账面而言，马斯克的身价已经高达三千亿美金。

柏林附近的特斯拉工厂预计于今年年底投产

上周末，马斯克曾发起推特问卷调查，让推友决定他是否应出售10%的股票。总计350万参与问卷的推友中，有58%的人支持马斯克出售股票。如果马斯克全面履行诺言，那么本周一售出的93万支股票，将只是出售股票的开端，因为这批股票还不及马斯克持有特斯拉股票的1%。

马斯克在推特发起问卷调查，同美国国内有关超级富豪利用"未实现利得"（unrealized gains）进行避税的讨论有直接关系。至于马斯克发起问券调查的真实目的，以及销售股票的计划何时产生，目前都没有确切说法。不过， 美国证券交易委员会的文件显示，至少本周一出售的股票，是马斯克两个月前就已制定好的计划。

（德新社, 彭博社）

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