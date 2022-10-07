马斯克再次语出惊人：建议台湾成为中国特别行政区

（德国之声中文网）英国《金融时报》的记者Roala Khalfa在10月7日发文讲述了与马斯克共进晚餐、进行采访的故事。

这篇发表在该报“生活与艺术版”、题为《马斯克：你不觉得好玩吗？》（Elon Musk: ‘Aren’t you entertained?’）的小品文，详细描写了这次晚餐经历。文章从坐车前往餐厅开始、到进餐结束离开，洋洋洒洒谈了很多——从马斯克的火星移民计划到这位目前的世界首富对拜登、特朗普以及俄乌危机的看法。

让马斯克沉默许久的中国

其中一段马斯克关于中国和台湾的表态在华语圈引发关注。作者表示，有些话题让马斯克很开心，大笑不止，而针对有些话题，马斯克则在久久沉默后才开口，让他沉默时间最长的是“关于中国和特斯拉上海工厂风险的问题”。

文章写道，“马斯克一直是中国的崇拜者，也是中国的投资者”，但马斯克也同样会受到不断加剧的中美紧张关系以及台海危机升级风险的影响。“马斯克说，中国政府已经明确表示不赞成SpaceX的卫星通信系统‘星链’（Starlink）。”马斯克近期在乌克兰推出该通信系统，帮助乌克兰军方规避俄罗斯对互联网的切断。“他说，中国政府要求他保证不在中国销售‘星链’。”

宇宙网红马斯克

为台海冲突献计献策

针对面临升级风险的台海危机，马斯克表示，围绕台湾的冲突是“不可避免的”，但他也说，这样的危机波及的不仅仅是他一个人，苹果公司也会陷入巨大麻烦，“更不要说全球经济了”，马斯克估计全球经济将下滑30%。另外，文章表示，如果特斯拉被卷入任何冲突中，马斯克“似乎认为上海工厂仍能向中国的客户供货，但其他地方则不行”。

作者写道，“也许是马斯克意识到，商业决策不能再不考虑安全和地缘政治；也许只是他傲慢地认为他拥有所有问题的答案”。在这里，马斯克也对台海问题给出了自己的建议。“我的建议……是为台湾打造一个合理的特别行政区，这可能不会让每个人都高兴。事实上，我认为，他们有可能获得一个比香港更宽松的安排。”记者说，她对于马斯克的建议是否会被采纳表示怀疑。

“小马是明白人”

马斯克这段话在华语媒体上引起巨大反响。中国权威媒体人、前《环球时报》总编胡锡进在中国社交媒体微博上对此进行了评论。

胡锡进说，马斯克所言“显然代表了商界不希望战乱严重冲击经济并且破坏民生的普遍愿望，这也折射了世人对台湾是中国一部分以及两岸统一是大势所趋的基本认识”。胡锡进也预期，此言会让台湾民进党当局和美国很多议员、政治精英不满，“而且从美国的政治氛围来看，不排除他今后会因为表达了这些政治观点而遭遇一些麻烦”。

在胡锡进微博下方的评论区，很多为马斯克叫好的声音，称“这轮我站马斯克！”、“小马是明白人”……。

不过，也有网友写道：“老胡多虑了，美国人天天骂拜登都没事。马斯克说说台湾事，一点后果都不会有。”以及“ 马斯克问：“马云哪里去了”？

还有人给胡锡进留言：“马斯克对你的评价很准确。”

不久前，胡锡进刚与马斯克在推特上进行了唇枪舌战。马斯克这样评价这位中国媒体人：“手整体插在口袋里的人过分自信。”

民进党立委呼吁“无限期抵制特斯拉”

对于马斯克的言论，北京并没有给出肯定的回应。中国外交部发言人毛宁在10月8日的例行记者会上强调，“台湾问题是中国的内政”，并称“将继续坚持‘和平统一、一国两制’的基本方针，以最大诚意尽最大努力实现两岸和平统一”。

在台湾，马斯克的话引发蓝绿阵营的共同不满以及网友的怒斥。据台媒报道，國民黨新北市長侯友宜对此表示，捍衛中華民國、守護台澎金馬這塊土地，所有人的決心與意志永不動搖，大家一起團結面對。台湾立院國防外交委員會成員、民進黨立委趙天麟在臉書貼文中提议，“若馬斯克的論述不改，就無限期抵制特斯拉”。

在推特上，也有大量台湾网友怒斥马斯克，有人怀疑这位富豪“脑袋进水”，也有人质疑他与中共的关系。有网友说，“就說他是中國的狗了，某些人就特愛白男人不自知”。也有人写道：“你算什麼東西，拿台灣人的身家當籌碼？”

对于网友的质疑与谩骂，马斯克并不陌生。作为推特上拥有超过1亿粉丝的“宇宙网红”，马斯克经常发表掀起舆论巨浪的惊人之语。

值得一提的是在乌克兰问题上，马斯克不久前也发推，主张乌克兰与俄罗斯达成妥协，提出了所谓的俄乌和平计划。这使他受到基辅讥讽，本来马斯克因为“星链”在乌克兰被看作是英雄。

一切看起来正像《金融时报》记者Roala Khalfa所写的那样：马斯克“是工程师，也是幻想家；是亿万富翁，也是破坏者；是煽动者，也是麻烦制造者”。

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