马斯克公司推幽默AI聊天机器人 将与X整合

（德国之声中文网）企业家马斯克周日（11月5日）表示，他的人工智能初创公司xAI将被整合到他的社媒平台X（原推特）中。

不过，就在今年三月底，马斯克曾连同人工智能领域的千名专家及产业高层呼吁，暂停开发比OpenAI推出的GPT-4更强大的人工智能系统至少6个月，而马斯克则大约在同一时间成立了xAI公司。

幽默而叛逆的聊天机器人

上周五，xAI发布了其第一个人工智能模型——名为Grok的聊天机器人，称将在测试之后向X平台的Premium+用户开放。

xAI团队在X上宣布：「Grok的一个独特而根本的优势是，它透过X即时了解世界，它还将回答大多数其他人工智能系统拒绝的辛辣问题。」该团队还表示，Grok的设计也包括「带着一点诙谐和叛逆的性格来回答问题，所以如果你讨厌幽默，请不要使用它」。

马斯克拥有的X与xAI是不同的两家公司，但双方之间密切合作。除此之外，xAI也与马斯克的电动车品牌特斯拉以及其他公司合作。

哪些人可以使用Grok？

Grok最初仅适用于美国的部分用户，这些人必须是X平台最高级别Premium+的订阅用户，在美国每月需缴纳16美元会员费用，在德国则是每月19欧元。

2015年，马斯克与阿尔特曼（Sam Altman）等人共同创立了OpenAI，该公司于2022年底推出人工智能模型ChatGPT，并且在全球掀起了生成式AI技术的热潮，但马斯克早在2018年便辞去OpenAI董事会职务。

马斯克多年来一直警告人工智能可能对人类构成危险。今年三月，非营利组织未来生命研究所（Future of Life）发表了一封公开信，马斯克也是连署的一员。信中呼吁暂停开发比GPT-4更强大的人工智能系统，「直到此类大模型达成由独立专家开发、实施并审核的共享安全协议」为止。

上周，马斯克出席了于英国举行的人工智能安全峰会（AI Safety Summit），他向英国首相苏纳克表示，他认为人工智能是「历史上最具颠覆性的力量」。马斯克还推测，这项技术将能够「做到一切」，使我们今天所知道的就业成为过去。

监管人工智能意味着什么？

（德新社、路透社）

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