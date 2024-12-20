马斯克：先施压美国国会 再“干预”德国大选？

美国国众议院两党原已达成一致，阻止出现政府停摆。然而，马斯克与特朗普一道，呼吁推翻已达成的议案，提出新议案。由于新议案未获通过，美国政府本周末可能面临停摆。而马斯克随后更在X平台发帖，对德国右翼选项党表示支持。

（德国之声中文网）德国大选前两个月之际，美国亿万富豪马斯克周五（12月20日）在X平台发帖称：“只有选项党能救德国”。而右翼的选项党总理候选人魏德尔则在X平台回应称：“是的！你完全正确！”

即将于2月23日举行的德国大选前夕，选项党以19%的民调支持率排名第二，排在第一位的是联盟党，民调支持率超过30%。德国联邦议会政党均排除与右翼的选项党合作。

美政府可能面临停摆

此前，马斯克已受到干预美国国会运作的指责。据《纽约时报》报道，从本周三至今，拥有X平台的马斯克已在其账户发帖150余条，要求推翻众议院两党达成的旨在阻止政府停摆的议案。而美国候任总统特朗普也随后表态，要求众议院共和党人提出新的议案。然而，周四，共和党提出的新议案在众议院并未获得通过。这也意味着，如果无法达成一致，美国政府可能于周六停摆。

共和党提出的、受到特朗普支持的新议案中，尽管也解决了联邦机构的经费问题，但同时要求将暂停债务上限规定延长两年。这也受到一些共和党议员的反对，即增加政府借贷限度，同时却没有相应的削减开支措施，以减慢国家债务的累积。

马斯克对于国会相关进程的干预则被视为极不寻常。尽管特朗普委任马斯克为削减政府开支的外部顾问，但马斯克并无正式政府职务，也没有选民的授权。此前，拥有特斯拉与SpaceX的马斯克出任顾问已经引发存在利益冲突的批评。

迄今美国政府停摆最长的一次是在特朗普的第一总统任期内，于2018、2019年度之交，当时政府停摆了共35天。

（综合报道）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。