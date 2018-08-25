马斯克一口大麻 特斯拉股票跌花

（德国之声中文网）特斯拉的首席执行官马斯克最近在参加一次播客节目的制作时，现场吸了一口大麻。随后，该公司的股票在周五的交易日期间下跌了10%。这还不够，他刚刚走马上任数周后不久的首席会计师也宣布辞职。

这位有话直说的亿万富翁是在和单口相声演员乔‧罗根(Joe Rogan) 制作直播节目时吸下的这口大麻。

在长达两个半小时节目制作的视频中，观众可以看到马斯克在镜头面前拿起一支卷有大麻和烟草的大麻烟卷。在制作该节目的加利福尼亚洲，为了舒缓身心吸服大麻是合法的。但从现场视频来看，马斯克似乎没有将大麻吸入肺中。



但是，特斯拉"教头"的这个举动还是找来一系列批评。因为一名卖空者的诉讼，他已经因涉嫌操纵股票价格接受严密审查。此外，他还因为自己曾称参与泰国洞穴救援的一位救援人员是"儿童强奸者"而要面临诽谤的指控。事情的背景是今年7月中旬，英国洞穴探险家、潜水员昂斯沃思（Vernon Unsworth）参与了针对泰国被困少年足球队的洞穴救援行动。他当时拒绝使用马斯克的美国太空探索技术公司（SpaceX）专门为救援设计的迷你潜艇，称其是"公关噱头"，称这些迷你潜艇根本没有发挥作用的可能。这些表态显然惹怒了马斯克。这位美国太空探索技术公司和特斯拉公司首席执行官在推特上称这位英国人是"恋童癖"（pedo guy），之后还说他敢用一张自己签名的美元打赌，这是真的。

在周四（9月6日）播出的视频播客节目中，罗根在向马斯克递上大麻雪茄烟时表示："你可能因为股民不能抽对不对？"马斯克在回应中强调这在加利福尼亚是合法的，同时也表示他很少抽这种东西。

首席会计师退出

也是在本周五，特斯拉刚刚上任一个月的首席会计师莫顿（Dave Morton）宣布辞职。他在一份公开于证券市场的文件中表示："自从我于8月6日加入特斯拉以来，公众对公司的关注程度以及公司内部的前进步伐都超出了我的预期"

"鉴于此，我重新考虑了我的未来。我想明确地表示，我非常相信特斯拉的使命和其未来前景。我对特斯拉的领导层及其财务报告都没有异议。"

彭博社同时报道称，特斯拉的首席人士官托勒达诺（Gabrielle Toledano）也将于入职大约一年后辞职。

本周五，特斯拉的股价在交易日开始后不久迅速下滑了10%，到252美元。创下该公司股价两年内单日最大跌幅。但随后不久股价便有所回升，以264美金收盘。而就在今年8月初，特斯拉的股价还曾一度达到每股380美金的水平。

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任琛/王凡（路透社、美联社、法新社）