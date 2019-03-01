马总理要求北京明确界定在南中国海主权要求

（德国之声中文网）正在菲律宾访问的马哈蒂尔本周四（3月7日）表示，在南海主权争议中，中国应对其"所谓的主权"有所定义，以便让其他提出领土声索的国家也可以从这一资源丰富的海域获益。

马哈蒂尔强调了这一航运繁忙的海域航行自由的重要性。他在马尼拉接受菲律宾ABS-CBN广播电视集团采访时说，如果没有具体限定，中国的主权要求"对我们并不产生多大的影响"。

对话解决

马来西亚、菲律宾和中国都属于涉及南中国海领海争议国家。中国的领土要求几乎囊括整个南中国海水域，但一直没有对主权范围进行精确的划定，只在自己的地图上划出了一条模糊的"九段线"。

"我们必须同中国就其主权声索的界定以及这样的主权到底意味着什么进行对话，从而以此为依据找到分享获益的途径"。马哈蒂尔说，"无论中国的要求是怎样的，我认为最重要的一点是，南中国海必须是开放的航行通道，不能有限制和制裁。如果是这样的话，我想中国的诉求对我们不会产生太大的影响。"

东海岸铁路价格

马哈蒂尔在同一天也接受了《南华早报》的独家采访，谈到了中资项目。他表示，愿意给中资支持的东海岸铁路项目开放绿灯，前提条件是中国合同方同意大幅降低造价。他解释说，对马来西亚来说，这样做比终止整个项目经济上更划算，否则会面临高额违约金。

当记者问有没有一个具体的上限时，马哈蒂尔说，"有，但我不能透露给你。"

《南华早报》记者又问道，一旦价格谈妥，是否会给这一项目开放绿灯？93岁的马哈蒂尔略有迟疑地表示，单方面终止合约代价高昂。"我们是想终止这一项目的，……但这就意味着我们必须支付高额的违约金。"他说："所以我们必须斟酌什么是最好的办法。"

叶宣/凝炼（美联社、《南华早报》）