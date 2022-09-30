北约更新战略：俄中两国 一威胁一挑战

随着土耳其表示不再阻挠瑞典和芬兰加入北约，北约为进一步扩员扫清了道路。目前在马德里召开的北约峰会通过新战略，俄罗斯被定义为对北约最直接的威胁。中国不是北约的对手，但对北约的“价值观、利益和安全构成挑战”，不过北约愿意与北京进行建设性的交流。北约在一份声明中指出，瑞典和芬兰的加入将使得欧洲-大西洋地区更加安全。