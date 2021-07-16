作秀还是随手发推？通贝里火车照余波不断

瑞典环保少女通贝里周六在从马德里气候大会返回斯德哥尔摩的途中，发布了一张推特照片，展示了她在拥挤的德国高铁上席地而坐的画面。随后，她与德国铁路的“口水战”，引发了高度争议，不少政界要人也纷纷发声，更有不少阴谋论者认为通贝里散布假消息。