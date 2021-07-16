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马德里

西班牙首都及最大都市，其位置处于西班牙国土中部。

目前，马德里与巴塞罗那并列为西班牙的两大对外文化窗口。

Debod temple, Madrid, Spain, Europe picture-alliance/robertharding/M. Cristofori

路易吉·博凯里尼：《马德里夜曲》选段 16.07.2021

路易吉·博凯里尼（Luigi Rodolfo Boccherini）是18世纪下半叶的意大利作曲家和大提琴家。请听博凯里尼创作的《马德里夜曲》选段。
FILE -- A 1971 file photo of a nuclear bomb detonated at the Mururoa atoll, French Polynesia. President Jacques Chirac announced Tuesday June 13, 1995 that France would resume nuclear testing to verify the safety of existing weapons while advancing toward simulation technology. Eight nuclear tests are scheduled between September and May before France signs a treaty banning all tests. (AP Photo)

德、西、瑞典：“结束核武器试验” 05.07.2021

上个月的美俄峰会重燃更多军备控制的希望之后，德国与其他15个国家趁热打铁，在马德里召开"斯德哥尔摩倡议 "核裁军会议，推进核武器裁减趋势。

用惊喜扫除新冠阴霾 25.04.2020

西班牙是新冠疫情重灾区之一。在马德里附近的一个小镇，年轻志愿者们用自己的行动试图让镇上的男女老少振作精神。
Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! Tweet von Greta Thunberg vom 14. Dezember 2019, Reise mit der Deutschen Bahn auf dem Weg von Turin zurück nach Schweden https://twitter.com/GretaThunberg/status/1205969006982815751

作秀还是随手发推？通贝里火车照余波不断 17.12.2019

瑞典环保少女通贝里周六在从马德里气候大会返回斯德哥尔摩的途中，发布了一张推特照片，展示了她在拥挤的德国高铁上席地而坐的画面。随后，她与德国铁路的“口水战”，引发了高度争议，不少政界要人也纷纷发声，更有不少阴谋论者认为通贝里散布假消息。
December 11, 2019*** Greta Thunberg during the nineth day oif COP25 Chile-Madrid at IFEMA Madrid on 11 Dec 2019. 20191211154

德国铁路：通贝里不但有座 还是雅座 15.12.2019

瑞典环保少女通贝里在Twitter上称自己搭乘拥挤的德国高铁只能席地而坐。周日，德国铁路做出回应称，通贝里不仅有座位，而且还是一等车厢的座位。
Carolina Schmidt, U.N. Climate Change Conference (COP25) President, attends a plenary session during the ongoing climate negotiations, which have reached a deadlock, in Madrid, Spain December 15, 2019. REUTERS/Nacho Doce

联合国气候大会 大分岐 小共识 15.12.2019

历经了两周的谈判、比原定计划延长两天之后，在马德里参加联合国气候大会的196个国家代表终于就闭幕声明达成了共识。而各国围绕碳排放交易机制的分歧却依然没能消除。
December 11, 2019*** FILE - In this Wednesday, Dec. 11, 2019 file photo Swedish climate activist Greta Thunberg listens to speeches before addressing a plenary of U.N. climate conference at the COP25 summit in Madrid, Spain. On Friday, Dec. 13, 2019, The Associated Press reported on a video circulating online, with some posts incorrectly asserting it shows Thunberg firing an AR-15 rifle. The shooter in the video is another young Swede named Emmy Slinge, who uploaded the original video to her Twitter account. (AP Photo/Paul White)

瑞典环保少女通贝里的漫长回家之路 15.12.2019

在经过了数月之久的漫长旅行，两次乘坐帆船穿越大西洋，瑞典环保少女通贝里终于踏上了回乡之路。她在德国境内搭乘的火车拥挤无比，订不到座位的她只能坐在通道地上。
People attend the U.N. climate change conference (COP25) in Madrid, Spain, December 3, 2019. REUTERS/Susana Vera

联合国气候大会或将无果而终 14.12.2019

在马德里举行的联合国气候大会可能将以失败告终。多国代表和非政府组织纷纷对最终成果文件草案提出批评。
Climate change activist Greta Thunberg attends a news conference during COP25 climate summit in Madrid, Spain, December 9, 2019. REUTERS/Juan Medina

“没有紧迫感 如何改变自己的行为” 12.12.2019

瑞典青少年气候活动家通贝里(Greta Thunberg)在西班牙马德里举办的第25届世界气候变化大会上发表演讲。她说，没有紧迫感，人们又如何理解正在面对的是怎样一场真实的危机？
Demonstrators walk past the city hall on Cibeles Square during a mass climate march to demand urgent action on the climate crisis from world leaders attending the COP25 summit, in Madrid, on December 6, 2019. - The main march takes place in Madrid on the sidelines of the UN climate conference, with a simultaneous rally in the Chilean capital, which had been due to host the 12-day gathering but was forced to pull out due to deadly anti-government protests. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP) (Photo by OSCAR DEL POZO/AFP via Getty Images)

世界气候大会伴随大规模示威 07.12.2019

自联合国气候变化大会拉开帷幕起，成千上万人走上马德里的街头抗议气候变化。示威者要求与会人员就气候保护问题发出明确的信号。
Climate change activist Greta Thunberg arrives in Madrid, Spain, December 6, 2019. REUTERS/Rafael Marchante

通贝里抵马德里 受到支持者欢迎 06.12.2019

对格蕾塔·通贝里（Greta Thunberg）的热情在马德里也未丝毫消减。很长时间里，气候保护人士曾担心，这位瑞典女孩是否能准时赶到马德里，参加联合国气候大会。今天，格蕾塔来了。这次，她会对那些要人们说什么？
Protesters carry a giant inflatable globe inscribed with the words: There is no planet B during a protest for climate action in Berlin on September 20, 2019, part of a global climate action day. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images)

气候会议首要日程：建立全球碳交易体系 03.12.2019

巴黎气候协议签署4年了。目前，来自各国的代表齐聚马德里，出席联合国气候变化大会第25次缔约方会议。

29.11.2019 *** A participant takes a selfie ahead of the Climate Summit COP25 in Madrid, Spain, Friday, Nov. 29, 2019. The Climate Summit COP25 runs between 2 Dec. until 13 Dec in Madrid. (AP Photo/Manu Fernandez) |

联合国: 对抗极端气候只缺政治意愿 02.12.2019

联合国第25届气候变迁大会12月2日到12月13日在西班牙马德里举行。联合国秘书长提醒各国解决气候问题缺的不是技术而是「政治意愿」。他也同时任命经济专家－英国央行行长加入气候行动的行列。
People gather in front of the Brandenburg Gate as they take part in the Global Climate Strike of the movement Fridays for Future, in Berlin, Germany, November 29, 2019. REUTERS/Hannibal

世界气候大会临近 各地举行环保示威活动 29.11.2019

为加强气候保护，“星期五为未来”运动第四次呼吁举行示威。定于下周一（12月2日）在西班牙首都马德里开幕的世界气候大会将成为这一全球抗议活动的主场。
A still image taken from a video shows relatives carrying the coffin with the remains of Spanish late dictator Francisco Franco as they leave the basilica at The Valle de los Caidos (The Valley of the Fallen) in San Lorenzo de El Escorial, Spain, October 24, 2019. TVE Pool/via Reuters TV

前西班牙独裁者弗朗哥遗骸被迁墓 24.10.2019

他的灵柩被从马德里的“烈士谷”陵园起出，然后用直升机运抵家族墓园。部分迁葬过程由西班牙电视台转播。
Protestors make barricades in the street during clashes with police in Barcelona, Spain, Wednesday, Oct. 16, 2019. Spain's government said Wednesday it would do whatever it takes to stamp out violence in Catalonia, where clashes between regional independence supporters and police have injured more than 200 people in two days. (AP Photo/Emilio Morenatti)

巴塞罗那接连3夜发生骚乱 17.10.2019

加泰罗尼亚首府巴塞罗那10月16日晚又发生严重冲突。独立运动支持者焚烧汽车和街垒。大区政府现任主席谴责了暴力。
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