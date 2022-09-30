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西班牙首都及最大都市，其位置处于西班牙国土中部。
目前，马德里与巴塞罗那并列为西班牙的两大对外文化窗口。
总部位于马德里的非政府组织“保护卫士”的一份最新报告指出，中国在大规模推进“劝返”行动，将海外的中国籍嫌疑人带回国。其中，一些地方政府在海外数十个国家设立的“警侨服务站”扮演了重要角色。
随着土耳其表示不再阻挠瑞典和芬兰加入北约，北约为进一步扩员扫清了道路。目前在马德里召开的北约峰会通过新战略，俄罗斯被定义为对北约最直接的威胁。中国不是北约的对手，但对北约的“价值观、利益和安全构成挑战”，不过北约愿意与北京进行建设性的交流。北约在一份声明中指出，瑞典和芬兰的加入将使得欧洲-大西洋地区更加安全。
5月28日晚在巴黎举行的欧洲冠军联赛决赛上，皇家马德里战胜利物浦，再获金杯。不过，当天的球场组织工作出现了很大的混乱，球迷们危险地挤在狭窄的通道里，到处都弥漫着催泪瓦斯的烟雾。
继匈牙利和波兰后，又有一欧盟国家面临指责：据媒体报道，西班牙政府对加泰罗尼亚独立运动领导人使用过天马（Pegasus）间谍软件。
路易吉·博凯里尼（Luigi Rodolfo Boccherini）是18世纪下半叶的意大利作曲家和大提琴家。请听博凯里尼创作的《马德里夜曲》选段。
上个月的美俄峰会重燃更多军备控制的希望之后，德国与其他15个国家趁热打铁，在马德里召开"斯德哥尔摩倡议 "核裁军会议，推进核武器裁减趋势。
西班牙是新冠疫情重灾区之一。在马德里附近的一个小镇，年轻志愿者们用自己的行动试图让镇上的男女老少振作精神。
瑞典环保少女通贝里周六在从马德里气候大会返回斯德哥尔摩的途中，发布了一张推特照片，展示了她在拥挤的德国高铁上席地而坐的画面。随后，她与德国铁路的“口水战”，引发了高度争议，不少政界要人也纷纷发声，更有不少阴谋论者认为通贝里散布假消息。
瑞典环保少女通贝里在Twitter上称自己搭乘拥挤的德国高铁只能席地而坐。周日，德国铁路做出回应称，通贝里不仅有座位，而且还是一等车厢的座位。
历经了两周的谈判、比原定计划延长两天之后，在马德里参加联合国气候大会的196个国家代表终于就闭幕声明达成了共识。而各国围绕碳排放交易机制的分歧却依然没能消除。
在经过了数月之久的漫长旅行，两次乘坐帆船穿越大西洋，瑞典环保少女通贝里终于踏上了回乡之路。她在德国境内搭乘的火车拥挤无比，订不到座位的她只能坐在通道地上。
在马德里举行的联合国气候大会可能将以失败告终。多国代表和非政府组织纷纷对最终成果文件草案提出批评。
瑞典青少年气候活动家通贝里(Greta Thunberg)在西班牙马德里举办的第25届世界气候变化大会上发表演讲。她说，没有紧迫感，人们又如何理解正在面对的是怎样一场真实的危机？
自联合国气候变化大会拉开帷幕起，成千上万人走上马德里的街头抗议气候变化。示威者要求与会人员就气候保护问题发出明确的信号。
对格蕾塔·通贝里（Greta Thunberg）的热情在马德里也未丝毫消减。很长时间里，气候保护人士曾担心，这位瑞典女孩是否能准时赶到马德里，参加联合国气候大会。今天，格蕾塔来了。这次，她会对那些要人们说什么？
巴黎气候协议签署4年了。目前，来自各国的代表齐聚马德里，出席联合国气候变化大会第25次缔约方会议。
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