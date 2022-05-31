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西班牙首都及最大都市，其位置处于西班牙国土中部。
目前，马德里与巴塞罗那并列为西班牙的两大对外文化窗口。
5月28日晚在巴黎举行的欧洲冠军联赛决赛上，皇家马德里战胜利物浦，再获金杯。不过，当天的球场组织工作出现了很大的混乱，球迷们危险地挤在狭窄的通道里，到处都弥漫着催泪瓦斯的烟雾。
继匈牙利和波兰后，又有一欧盟国家面临指责：据媒体报道，西班牙政府对加泰罗尼亚独立运动领导人使用过天马（Pegasus）间谍软件。
路易吉·博凯里尼（Luigi Rodolfo Boccherini）是18世纪下半叶的意大利作曲家和大提琴家。请听博凯里尼创作的《马德里夜曲》选段。
瑞典环保少女通贝里在Twitter上称自己搭乘拥挤的德国高铁只能席地而坐。周日，德国铁路做出回应称，通贝里不仅有座位，而且还是一等车厢的座位。
在经过了数月之久的漫长旅行，两次乘坐帆船穿越大西洋，瑞典环保少女通贝里终于踏上了回乡之路。她在德国境内搭乘的火车拥挤无比，订不到座位的她只能坐在通道地上。
在马德里举行的联合国气候大会可能将以失败告终。多国代表和非政府组织纷纷对最终成果文件草案提出批评。
自联合国气候变化大会拉开帷幕起，成千上万人走上马德里的街头抗议气候变化。示威者要求与会人员就气候保护问题发出明确的信号。
对格蕾塔·通贝里（Greta Thunberg）的热情在马德里也未丝毫消减。很长时间里，气候保护人士曾担心，这位瑞典女孩是否能准时赶到马德里，参加联合国气候大会。今天，格蕾塔来了。这次，她会对那些要人们说什么？
加泰罗尼亚首府巴塞罗那10月16日晚又发生严重冲突。独立运动支持者焚烧汽车和街垒。大区政府现任主席谴责了暴力。
齐达内出人意料地宣布辞去皇家马德队主教练职务。在全世界享受世界杯的这个夏天，皇马俱乐部面临艰难任务：寻找新主帅。
在周六晚的欧冠决赛中，皇马击败利物浦，拿下了欧冠三连冠。对于这个结局，很多人并不感到意外，然而比赛过程依旧令人目瞪口呆、心潮澎湃。
西班牙马德里竞技俱乐部宣布，大连万达集团将手中持有的该俱乐部17%的股份出售给一名以色列富商。这笔交易显示，曾经是中企海外收购“主力军”的万达仍在努力缩减债务。
随着圣诞节的临近，圣诞老人给自己找了一些帮手。在西班牙首都马德里，超过7000人打扮成圣诞老人为做善事聚集在一起。
分离主义者被罢黜。马德里启动对加泰罗尼亚的强制接管，紧锣密鼓为12月21日的重新选举作准备。司法机构是否会下令逮捕被解职的加泰大区主席普伊格蒙特？
刚刚宣布独立的加泰罗尼亚在国际上可谓孤立无援，大部分国家选择支持马德里政府。少有的不同声音则来自苏格兰。而俄罗斯和台湾方面的表态，则带着些许暧昧。
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