马德里被指对加泰独立运动人士使用间谍软件

（德国之声中文网）西班牙政府被指对数十名加泰罗尼亚独立运动领导人使用了监视窃听软件。美国《纽约客》杂志和西班牙《国家报》援引总部位于加拿大多伦多的研究机构“公民实验室”（ Citizen Lab ）的报告报道说，至少有65人的手机被“天马”间谍软件渗入。

根据该报告，间谍活动的受害者包括加泰罗尼亚大区政府现任主席阿拉贡内斯（Pere Aragonès）、前主席托拉（Quim Torra ）、马斯（Artur Mas）、加泰罗尼亚议会和欧洲议会成员、以及加泰罗尼亚民间社会的代表。该报告指出，当事人手机在2017年至2020年期间被黑客渗入。此举在西班牙属于非法。

政府拒绝指控

马德里政府断然否认相关指控。政府发言人罗德里格斯（ Isabel Rodríguez ）称： “西班牙是法治国家，除非是在法律框架内进行，否则，我们不搞间谍活动，不监听谈话，不截取信息。” 她同时表示，政府会尽可能配合与相关指控有关的调查。

本周一，前加泰罗尼亚大区主席普伊格德蒙特（ Carles Puigdemont ）在布鲁塞尔呼吁对责任者绳之以法。他强调：“在一个民主制欧洲，不应有间谍活动空间。” 欧洲议会一个调查委员会将着手调查相关案件。普伊格德蒙特推文道： “政治家、律师和活动家都成了西班牙这一肮脏战争的牺牲品。 ”

报道称，普伊格德蒙特本人不是目标。在2017年试图将加泰罗尼亚从西班牙分离出去的行动失败后，他流亡至比利时，以避在西班牙受法律追究。

“天马”丑闻圈子越来越大

“天马”间谍软件由以色列制造商NSO开发，使用者能在从被悄然渗透的移动电话中窃取数据、读取整个内存、摄像头和麦克风可在当事人不知情的情况下被激活。

西班牙不是第一个被指控涉嫌非法使用该软件的欧洲国家。此前，匈牙利和波兰已受到过相关指控。

普伊格德蒙特称，该软件也被用于德国、法国、卢森堡、比利时和瑞士。据媒体报道，在德国，联邦刑事局（BKA）和联邦情报局（BND）均使用这一有争议技术。

欧盟领导机构愤怒

在欧盟议会相关调查委员会组成会议上，德国绿党议员诺伊曼（Hannah Neumann）强调，不只是专制者或独裁者，民主制政府也很容易受间谍行为诱惑。她呼吁各成员国和欧盟委员会公开“间谍行为的全况”。

上星期，有消息称，欧盟司法委员雷恩德斯（ Didier Reynders ）也是间谍软件受害人之一。鉴于案件频发，欧盟议会绿党党团呼吁禁止间谍软件。不过，欧盟议会无制裁手段。

欧委会称此类案件“不可接受”。该机构一发言人说：“我们期待着各成员国当局调查相关指控”。

（法新社，埃菲社）

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