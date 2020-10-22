“马已今服”：上交所暂缓蚂蚁集团上市

（德国之声中文网）周二（11月3日）晚些时候，上交所发布公告表示，暂缓蚂蚁集团在科创板上市。

公告称，蚂蚁集团原计划于11月5日于科创板上市，“但因近日蚂蚁集团实际控制人及董事长、总经理被有关部门联合进行监管约谈，且蚂蚁方面也报告所处的金融科技监管环境发生变化等重大事项。该重大事项可能导致蚂蚁集团不符合发行上市条件或者信息披露要求”，因此上交所决定暂缓蚂蚁集团科创板上市。

周一，蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明刚刚被中国四大监管机构中国人民银行、中国银保监会、中国证监会和国家外汇管理局联合约谈，引起大量讨论与猜测。

马云等人被约谈的具体内容并未得到披露，此后，蚂蚁集团方面回应称，“会深入落实约谈意见，继续沿着‘稳妥创新、拥抱监管、服务实体、开放共赢’的十六字指导方针，继续提升普惠服务能力，助力经济和民生发展”。

马云的质疑与北京的警告

这一切并非毫无征兆。近日，《金融时报》、银保监会接连发表数篇评论文章，谈及金融创新与监管等问题。

马云十月底曾在上海一个论坛上，质疑国际金融监管法例是否适用于中国经济模式。

中国银保监会消费者权益保护局局长郭武平周一（11月2日）在报章撰文指，蚂蚁集团旗下贷款公司如“花呗”和“借呗”需要受到最严格的监管。他认为，这些金融科技公司有着银行的功能，因此应该向其实施相类似的风险管理。

郭武平在文中如此形容：“金融科技公司侵害消费者权益的乱象更加值得高度关注。”他点名质疑“花呗”与银行信用卡业务基本相同，但分期手续费却较高，不符合其普惠金融的理念，“实际上是普而不惠”。他说金融科技公司往往对借款人“形成过度授信”，“与场景诱导共同刺激超前消费，使得一些低收入人群和年轻人深陷债务陷阱”。

另外，由中国副总理刘鹤领导的金融稳定发展委员会，也在周日（11月1日）提示金融科技业快速发展所带来的风险，被外界视为北京对蚂蚁集团此等企业冒起的警告。

目前正值中国人民银行和银行监管机构推出新的小额贷款草案，限制放贷公司必须持有最少50亿人民币（7.48亿美元）注册资本，才能在网上进行贷款业务。虽然草案没有明确提及蚂蚁集团，但近日中国部分银行倚重蚂蚁集团等小型贷款公司和第三方科技平台向消费者承保，当局忧虑中国经济在疫情打击下，银行会面临违约率增加和资产品质恶化。这份草案将开放公众谘询至十二月二日。

蚂蚁集团由阿里巴巴集团持有，本周四（11月5日）在香港上市集资344亿美元，将成为全球最大型新股。它旗下拥有支付宝等多个网上金融业务，垄断了中国的移动支付市场，同时提供贷款丶保险丶资产管理等服务。根据它的招股书，支付宝已拥有超过10亿年度活跃用户，至今处理的中国内地总支付交易额达118万亿人民币。

“求锤得锤”？

关于马云等被约谈和蚂蚁集团暂缓上市的新闻引起中国舆论巨大关注。一时间，“马已今服”成为了社交媒体的热词。

很多网友提到了马云10月24日在金融会议上的“惊世言论”，以及银保监会消保局局长郭武平近期关于“掠夺性贷款”的表态。不少评论对中国当局的做法表示了肯定，指责蚂蚁的“借呗“就是高利贷。

有网友批评马云，想要降低对金融科技的监管，“是太缺乏对风险的敬畏”。也有网友表示，马云所说的“当铺式金融”格局太小，不利于中国”，尤其是在中美对抗的背景下。还有人嘲讽，马云是“求锤得锤”，或者称 “这是马云修来的福报”（影射马云曾说996是福报）。

在知乎上，一位中国网友写道，马云不要以为自己“too big to fail”。另一位则表示，“事实证明，蚂蚁终究是姓马，马克思的马”。

Phoebe Kong/王凡/杨威廉 (综合报导)

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