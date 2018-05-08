 马尼拉惊现横幅——“欢迎来到中国的菲律宾” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.07.2018

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时政风云

马尼拉惊现横幅——“欢迎来到中国的菲律宾”

正值海牙国际常设仲裁法院在南海主权争议案上作出不利于中国裁决两周年之际，菲律宾首都马尼拉市内多处突然出现写有中英文的红色横幅。该国总统被指对中国态度过于友好。

Phillippinen - Banner mit der Aufschrift Willkommen in den Philippinen, Provinz China (picture alliance/AP Photo/B. Marquez)

目击者称，马尼拉至少5个地点出现过该横幅

 

（德国之声中文网）本周四（7月12日），菲律宾首都马尼拉多个天桥上神秘出现写有"欢迎来到中国的菲律宾"（英文为"Welcome to the Philippines, Province of China"）的红色横幅。

暂不清楚，是谁以及为什么挂上这些横幅。不过，两年前的这一天，国际海牙常设仲裁法院作出裁决，判定中国对南中国海自然资源不享有历史性权利，并认定，中国阻挠菲律宾渔船打鱼作业及在菲律宾专属经济区填海造陆侵犯了菲律宾主权。

写着"欢迎来到中国的菲律宾"的横幅在菲律宾人中引起愤怒。其中有人在社交媒体上表达了自己的不满。

前检察长、菲律宾提交国际仲裁法院南海诉讼案首席律师希尔贝（Florin Hilbay）推文道，这些横幅"不好笑"（NOT FUNNY）。

Phillippinen - Banner mit der Aufschrift Willkommen in den Philippinen, Provinz China (Reuters/E. de Castro)

杜特尔特"无所作为"

国际仲裁法院相关裁决作出前两星期方上任的杜特尔特总统对中国示好，未对北京施压遵守裁决。相反，他一再称赞中国主席习近平。今年2月，他曾开玩笑说，菲律宾不妨成为中国的一个省，引发争议。

在野党公民行动党（Akbayan）指控说，杜特尔特总统不坚持要求北京离开菲律宾提出主权要声索求的南海地区是"别有他图"。

一些社交媒体用户指责反对派策划了横幅行动，意在诋毁政府与中国之间不断升温的关系。

杜特尔特总统发言人罗克（Harry Roque）称这些横幅"荒谬"，谴责说，它是政府的政治敌人所为。

马尼拉市政当局安排移走了横幅。目击者称，至少在5个地点出现过横幅。

凝炼/叶宣（德新社、路透社）

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