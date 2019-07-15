马尔科·罗伊斯当选德国足球先生

（德国之声中文网）马尔科·罗伊斯（Marco Reus）当选今年德国足球先生。足球杂志《Kicker》每年都会选出德国表现最出色的球星，这位加入多特蒙德足球俱乐部的球星以158票的成绩荣获这个头衔，排在他后面包括效力于勒沃库森足球俱乐部的凯·哈弗茨（Kai Havertz，121票）和拜仁慕尼黑队的基米希(Joshua Kimmich，35票)。2012年，罗伊斯曾经当选过一次德国足球先生。

接受《Kicker》采访时，这位30岁的球星说："我非常珍视这一殊荣，作为我过去两年取得成就的肯定。 经过韧带断裂等等严重伤痛后，我2017年重返球场，成为年度最佳球员，这实属不易。我对此感到自豪。"

过去一个赛季，作为球队队长，他对多特蒙特取得的成绩做出了相当大的贡献。德国队主教练勒夫（Joachim Loew）这样评价罗伊斯："马尔科获得年度最佳足球先生的称号实至名归，他的速度、技术、反应、传球能力都出类拔萃，他是一个成熟的球员，同时又保持了智慧和活力。"

年度最佳教练

德国年度最佳足球教练是执教利物普的尤尔根·克洛普（Jürgen Klopp）。和罗伊斯一样，他上次获得这个称号也是7年前。今年的最佳女球员是中场球员马洛桑（Dzsenifer Marozsan），她对媒体说："这真是一个巨大的荣誉。 我很开心。"女足主教练玛蒂娜·沃斯-特克伦伯格（Martina Voss-Tecklenburg）对这位球员称赞有加："她应该得到这个奖项，她球技的精湛不容置疑。她在里昂奥运会上的表现也十分出色。"

文木/达扬 (法新社, 体育通讯社)