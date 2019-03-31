马尔代夫议会选举：执政党获胜

（德国之声中文网）马尔代夫议会选举周日公布了初步结果，统计显示，总统萨利赫（Ibrahim Mohamed Solih）获得胜利。他所在的马尔代夫民主党（MDP）获得87个议会席位中的59个，即近80％的席位。

选举结果为一度流亡海外的前总统纳希德（Mohamed Nasheed）重返政坛铺平道路。纳希德五个月前回到了马尔代夫，因为他的盟友萨利赫在去年9月总统选举中出人预料地打败了自2013年起担任总统的亚明（Abdulla Yameen），亚明是纳希德的政治对手，当选后以威权方式执政，并且禁止纳希德参选。

这是亚明下台后马尔代夫举行的首次议会选举，他现在面临洗钱和贪污的指控。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 反对派遭严打 2018年初，总统亚明宣布全国进入紧急状态，这一状况持续了数周。该国的大多数反对派政治家都在狱中，批评政府的记者受到威胁或被迫噤声。9月23日举行的总统选举不能称之为公平、自由。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 多数国民受穷 马尔代夫由一千多个岛屿组成，人口近40万，他们中的大多数生活在贫困中。这一问题在首都马累尤为严重。马累是世界上人口密度最大的城市之一。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 天堂里的垃圾 大量旅游者在马尔代夫留下了成堆的垃圾，成为这个岛国面临的一大问题。据官方统计，每位游客平均每天在这里制造3.5公斤的垃圾。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 气候变暖即末日 马尔代夫的平均海拔只略微高出海平面。如果像气候专家所预测的那样，海平面继续升高，本世纪末马尔代夫的大部分国土将被淹没。为了引起国际关注，该国第一位民主选举产生的总统于2009年举行了一次“水下内阁会议”。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 经济上转向依赖中国 中国的“一带一路”项目也延伸到了印度洋岛国马尔代夫。随着像“友谊桥”这样的大型基础设施投资项目，马尔代夫在经济上对中国的依赖性在增强。这在印度尤其引起忧虑，因为长期以来马累和新德里的关系十分密切。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 “圣战者”的故乡 从人口比例来看，来自马尔代夫、投奔“伊斯兰国”的“圣战者”数量超过其他任何一个国家。社会问题丛生、有组织犯罪和极端布道者成为极端化的沃土。分析人士认为，在此间为许多清真寺和古兰经学校出资的沙特阿拉伯要为此负主要责任。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 游客的世外桃源 每年到马尔代夫度假的德国旅游者数量将近10万。该国紧绷的政治局势，一般游客无从察觉。一段时间以来，德国外交部建议国民到马尔代夫旅行应多加小心，并尽量避免在首都马累活动。



景色优美的度假胜地马尔代夫位于印度洋，仅有大约40万居民，这个穆斯林人口为主的国家的地理位置具有重要战略意义，中国和印度都寻求在该国的政治影响。

预计马尔代夫选举委员会将于当地时间周日下午公布官方结果，考虑到英国、印度、马来西亚和斯里兰卡也设置了海外投票站，最终结果最早在下周五（4月12日）公布。

文木 / 叶宣（德新社，法新社，福音教通讯社）