 马尔代夫新政府惊觉债务「膨胀」 | 经济纵横 | DW | 27.11.2018

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经济纵横

马尔代夫新政府惊觉债务「膨胀」

马尔代夫的前任总统有许多工程都交给中国企业进行，随着工程接近尾声，债务也越来越高，新任总统想要找到出路，却没有这么容易。

Malediven China baut Freundschaftsbrücke (Imago/Xinhua/W. Mingliang)

这座跨海大桥连结机场与本岛，被视作是中国－马尔代夫友谊之桥，也是一带一路的重点项目

(德国之声中文网) 马尔代夫新的财政部长阿米尔(Ibrahim Ameer)26日拜访新德里时，对媒体表示，中国正在进行的基础建设计划工程款比预期高出许多。但由于许多工程已经接近完工，这情形让新政府骑虎难下。

阿米尔告诉媒体，新政府上任的第一週，官员都忙着思考如何处理前朝遗留的债务，以及文件中关于岛屿主权的保证。

2018年7月，斯里兰卡因为欠中国60亿美元贷款，只好将其转换为汉班托塔港的股权，让一家中国国有企业以99年的租约接管了该港口。外界担忧马尔代夫若无法偿还债务，可能会踏上斯里兰卡的后尘。

「我们发现，这些计划的价码比原先开出的高，所以我们正在研究原因。」他也说，政府不可能毁约，因为很多建设项目都已经接近完工。「我们重新协商的空间不大，但是降低成本还是我们最终的目标。」

阿米尔说，当中一个例子是由中国得标，在马累兴建的医院项目。目前该工程已经耗资1.4亿美金，远远高过其他竞标者起先报价的5千4百万美金。

过去五年，中国在小岛上兴建机场，同时也建造了一座跨海大桥，从机场连接到首都马累。另外，中国也在附近填海造路、广建住宅。据路透社报导，目前马尔代夫的已知债务已超过国内生产总值的四分之一。其中有许多和这些与中国国营企业签订的基础建设工程有关。

Malediven Ibrahim Mohamed Solih, Präsidentschaftskandidat (picture-alliance/AP Photo/M. Sharuhaan)

马尔代夫新总统上任之后明确表示将和印度走得更近

往印度靠拢

马尔代夫的外交部长夏希德(Abdulla Shahid)说，他已经告诉过印度的高官，马尔代夫希望和邻国建立更紧密的关系，将来也会以「印度第一」为政策方向。

印度总理莫迪(Narendra Modi) 曾在11月出席马尔代夫总统萨利赫的就职典礼。他说，印度将会站稳脚步，协助马尔代夫度过经济困境。

中国否认外界指控，说他们没有要让马尔代夫陷入债务困难，也说他们希望新政府会延续吸引外资的政策。

遵照着「一带一路」的宗旨，中国协助许多国家进行海港、大桥、高速公路等基础建设工程，包括孟加拉、尼泊尔、斯里兰卡、巴基斯坦等，期许打通贸易与交通上的网络。

罗法/夏立民 (路透社等)

  • Malediven Polizisten verhaften Demonstranten (picture-alliance/AP Photo/M. Sharuhaan)

    马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园

    反对派遭严打

    2018年初，总统亚明宣布全国进入紧急状态，这一状况持续了数周。该国的大多数反对派政治家都在狱中，批评政府的记者受到威胁或被迫噤声。9月23日举行的总统选举不能称之为公平、自由。

  • Malediven Fischer im Hafen (picture-alliance/AP Photo/S. Hussain)

    马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园

    多数国民受穷

    马尔代夫由一千多个岛屿组成，人口近40万，他们中的大多数生活在贫困中。这一问题在首都马累尤为严重。马累是世界上人口密度最大的城市之一。

  • Symbolbild - Vermüllung - Meer (Imago/Schöning)

    马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园

    天堂里的垃圾

    大量旅游者在马尔代夫留下了成堆的垃圾，成为这个岛国面临的一大问题。据官方统计，每位游客平均每天在这里制造3.5公斤的垃圾。

  • Malediven Kabinettssitzung unter Wasser (picture-alliance/AP Photo/M. Seeneen)

    马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园

    气候变暖即末日

    马尔代夫的平均海拔只略微高出海平面。如果像气候专家所预测的那样，海平面继续升高，本世纪末马尔代夫的大部分国土将被淹没。为了引起国际关注，该国第一位民主选举产生的总统于2009年举行了一次“水下内阁会议”。

  • Malediven China baut Freundschaftsbrücke (Imago/Xinhua/W. Mingliang)

    马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园

    经济上转向依赖中国

    中国的“一带一路”项目也延伸到了印度洋岛国马尔代夫。随着像“友谊桥”这样的大型基础设施投资项目，马尔代夫在经济上对中国的依赖性在增强。这在印度尤其引起忧虑，因为长期以来马累和新德里的关系十分密切。

  • Syrien Symbolbild Konflikt (Getty Images/AFP/A. Almohibany)

    马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园

    “圣战者”的故乡

    从人口比例来看，来自马尔代夫、投奔“伊斯兰国”的“圣战者”数量超过其他任何一个国家。社会问题丛生、有组织犯罪和极端布道者成为极端化的沃土。分析人士认为，在此间为许多清真寺和古兰经学校出资的沙特阿拉伯要为此负主要责任。

  • Traumstrände - Malediven (picture-alliance/dpa)

    马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园

    游客的世外桃源

    每年到马尔代夫度假的德国旅游者数量将近10万。该国紧绷的政治局势，一般游客无从察觉。一段时间以来，德国外交部建议国民到马尔代夫旅行应多加小心，并尽量避免在首都马累活动。


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