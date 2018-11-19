马尔代夫新政府惊觉债务「膨胀」

(德国之声中文网) 马尔代夫新的财政部长阿米尔(Ibrahim Ameer)26日拜访新德里时，对媒体表示，中国正在进行的基础建设计划工程款比预期高出许多。但由于许多工程已经接近完工，这情形让新政府骑虎难下。

阿米尔告诉媒体，新政府上任的第一週，官员都忙着思考如何处理前朝遗留的债务，以及文件中关于岛屿主权的保证。

2018年7月，斯里兰卡因为欠中国60亿美元贷款，只好将其转换为汉班托塔港的股权，让一家中国国有企业以99年的租约接管了该港口。外界担忧马尔代夫若无法偿还债务，可能会踏上斯里兰卡的后尘。

「我们发现，这些计划的价码比原先开出的高，所以我们正在研究原因。」他也说，政府不可能毁约，因为很多建设项目都已经接近完工。「我们重新协商的空间不大，但是降低成本还是我们最终的目标。」

阿米尔说，当中一个例子是由中国得标，在马累兴建的医院项目。目前该工程已经耗资1.4亿美金，远远高过其他竞标者起先报价的5千4百万美金。

过去五年，中国在小岛上兴建机场，同时也建造了一座跨海大桥，从机场连接到首都马累。另外，中国也在附近填海造路、广建住宅。据路透社报导，目前马尔代夫的已知债务已超过国内生产总值的四分之一。其中有许多和这些与中国国营企业签订的基础建设工程有关。

马尔代夫新总统上任之后明确表示将和印度走得更近

往印度靠拢

马尔代夫的外交部长夏希德(Abdulla Shahid)说，他已经告诉过印度的高官，马尔代夫希望和邻国建立更紧密的关系，将来也会以「印度第一」为政策方向。

印度总理莫迪(Narendra Modi) 曾在11月出席马尔代夫总统萨利赫的就职典礼。他说，印度将会站稳脚步，协助马尔代夫度过经济困境。

中国否认外界指控，说他们没有要让马尔代夫陷入债务困难，也说他们希望新政府会延续吸引外资的政策。

遵照着「一带一路」的宗旨，中国协助许多国家进行海港、大桥、高速公路等基础建设工程，包括孟加拉、尼泊尔、斯里兰卡、巴基斯坦等，期许打通贸易与交通上的网络。

罗法/夏立民 (路透社等)